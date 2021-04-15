晶圓代工廠台積電第1季歸屬母公司淨利新台幣1396.9億元，創下歷史次高水準，季減2.2%，年增19.4%，每股純益5.39元，表現符合市場預期。

台積電下午舉行線上法人說明會，公布第1季營運結果。台積電第1季營收129.2億美元，順利達成原訂127億至130億美元目標，折合新台幣3624.1億元，季增0.2%，創單季業績歷史新高。

台積電第1季毛利率52.4%，符合原預期的50.5%至52.5%水準，較去年第4季下滑1.6個百分點，歸屬母公司淨利1396.9億元，季減2.2%，年增19.4%，每股純益5.39元，表現符合市場預期。

車用電子平台第1季業績季增31%，成長幅度最大，台積電第1季包括高效能運算、物聯網及消費性電子平台業績也都季增逾10%水準，智慧手機平台業績季減11%。

台積電第1季5奈米製程比重約14%，7奈米製程比重約35%。第1季包含7奈米及5奈米的先進製程比重達49%。（編輯：潘羿菁）1100415

(中央社)