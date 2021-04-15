防行人闖紅燈又有新突破！台北市交通局今年2月於羅斯福路3段台電大樓前的公車站台設置AI設備，透過感應性號誌減少提升幹道車流、減少車輛空等，意外發現行人為趕公車時常闖紅燈，一天就有46人違規，交通局後續在號誌增加語音提醒與號誌閃燈，試辦1個月後，發現違規件數減少5成，成效良好。

交通局今早召開記者會，針對感應性號誌增設行人紅燈告警功能成效說明。交工處表示，為提升幹道車流疏解效率與減少車輛空等，已於2019、2020年已建置13處感應性號誌，運用AI技術偵測支道行人及行車狀況，無人車時將持續綠燈，有人車時則會開啟最短綠燈秒數，若有行人走路較慢，還會自動延長綠燈秒數，避免危險。

交工處指出，由於羅斯福路3段台電大樓前設有候車亭，常有行人為趕公車而擅自闖越，2020年還曾發生死亡事故，為加強警示，市府利用既有AI辨識技術，以及附加電子看板CMS，試辦行人違規告警功能，只要有民眾違規，系統就會發出「行人紅燈，請勿違規穿越。」電子看板也會閃燈提醒。

經統計，今年1月28日至2月7日實施前，每日違規件數達45.7件，2月17日至3月11日實施後，每日違規件數下降為22.8次，違規情事減少5成；其中，以每日19至21時改善件數最多，由6.8件減少為2.3件，可減少4.5件，系統也偵測到行人聽警示後，會立刻轉頭走回人行道。

交工處表示，該套感應性號誌建置費為150萬，增設提醒設備後總額約為200萬，目前會先在羅斯福路試辦，未來將會優先選擇候車亭位在路中央的地點續辦，如南京東路5段及信義路3段，但實際情形仍要視狀況評估，預計試辦至8月底。

交通局長陳學台表示，為促使民眾守法，該試辦計畫將一路至8月底，未來將視總體成果進行評估，有望在於其他路段擴大舉辦，透過增設提醒系統，降低行人發生交通事故的機率，交通大隊也會協同分局，請同仁加強取締行人闖紅燈。

(中時 )