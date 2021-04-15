清華大學藝術學院學士班及跨院碩博班「科技藝術組」學生，近日有15件科技藝術作品登上了歐洲最富盛名的虛擬實境盛會「法國拉瓦勒（Laval Virtual）」虛擬實境展所舉辦的國際數位藝術節，成為亞洲唯一受邀參展的大學，相當不容易。

清華大學指出，有興趣的民眾今、明兩天登入虛擬世界展場中的清華大學館，就可以看到插座中跑出數位生物、二維條碼變成鐵窗窗花等令人驚艷的科技藝術作品。

清華表示，法國拉瓦勒虛擬實境展創始於1999年，是歐洲第1個虛擬及擴增實境的科技展，每年展出最具話題及創新性的技術與設備，並自4年前開辦名為「真實／虛擬」（Recto VRso）的國際數位藝術節，邀請全球藝術家以虛擬及擴增實境技術展現藝術創作。

但受到新冠疫情的衝擊，國際數位藝術節去年起由實體改為線上舉辦，主辦單位創造出虛擬世界，邀請藝術家及頂尖大學的科技藝術學生盡情揮灑創意。清華大學今年也首度獲邀，在拉瓦勒3D虛擬世界設立了1座清華大學館，與法國、加拿大、奧地利等國大學一同展出科技藝術作品。

科技藝術作品不僅在線上展出，今天開始也以「科技藝術校園展─2021日常‧非常」在清華大學南大校區竹師藝術空間2館實體展出至5月1日。（清華提供／陳育賢／新竹傳真）

清華大學為此特別於前年邀請原任教於法國巴黎第八大學、專長數位創意的藝術家陳珠櫻回台擔任清華藝術學院學士班主任。她與助理教授潘正育共同帶領20位學生，籌畫了15件科技藝術作品參展。

陳珠櫻表示，去年開始的疫情限制了人們的移動，但卻封鎖不了藝術家的創意，在虛擬的世界中，想像力與創造力正加速爆發，清華的學生也參與其中，展現多元創意，許多作品都令人驚艷。

參展的15件充滿創意的科技藝術作品不僅在線上展出，今天開始也以「科技藝術校園展─2021日常‧非常」在清華大學南大校區竹師藝術空間2館實體展出至5月1日。此次展出並邀請巴黎知名策展人蘇睿克（Jean-Luc SORET）擔任策展指導，呈現學生對生活的觀察與想像，帶觀眾看見不一樣的日常。

擔任總召的藝術學院學士班大二生林俊遑指出，蘇睿克以遠距指導，協助學生設計安排展場的空間模組，令學生們獲益良多，比如展場空間不大，作品容易互相干擾，蘇睿克就建議他們調暗展場照明，用聚光燈分別打在15件作品上，讓每件作品獨立呈現、更顯突出。

今、明兩天只要登入 https：／／laval.digifactory.fr／ticketing-0／recto-vrso-april／informations-visiteur，就可以免費註冊，創造1個代表自己的虛擬人物，進入展場一窺「真實／虛擬」國際數位藝術節的精彩作品。

(中時 )