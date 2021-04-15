台積電(2330)今年第一季營收再創高，惟第一季毛利率為52.4%，比上季的54%下滑；淨利1,396.9億元，季減2.2%，每股淨利5.39元為次高，略低於去年第四季的5.51元。

台積電今(15)日舉行法人說明會，公佈2021年第一季財報，合併營收約3,624.1億元，年增16.7%，且季增0.2%，再創新高；單季稅後純益約1,396.9億元，年增19.4%，季減2.2%，每股盈餘為5.39元。

若以美元計算，2021年第一季營收為129.2億美元，較2020年同期增加25.4%，較前一季則增加了1.9%，也再創新高。台積公司2021年第一季毛利率為52.4%，營業利益率為41.5%，稅後純益率則為38.6%，均低於上季表現；2020年第四季毛利率為54%，營業利益率為43.5%，稅後純益率則為39.5%。

以製程別來看，5奈米製程出貨佔台積公司2021年第一季晶圓銷售金額的14%；7奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的35%。總體而言，先進製程（包含7奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的49%。

(時報資訊)