中央流行疫情指揮中心昨宣布21日起開放民眾自費接種，但因為AZ疫苗的有效期限只到6月15日，且兩劑疫苗至少須間隔8周，因此遭質疑自費接種的民眾恐打不到第二劑，對此，發言人莊人祥表示，6月底前應該會有AZ疫苗到貨，請大家放心。

莊人祥表示，AZ疫苗兩劑之間的接種時間應間隔8到12周，目前也沒收到業者通知說6月前不會有下批AZ疫苗到來，代表6月前第三批AZ疫苗到貨的可能性極高，目前看來第三批的AZ疫苗以COVAX平台分配的可能性最高。

莊人祥也表示，除了向藥廠購買的1000萬劑AZ疫苗以外，台灣向COVAX平台獲配的102萬劑AZ疫苗，6月15日前一定會有疫苗到，大約有80多萬劑，請大家放心。

中央流行疫情指揮中心昨公布公費新冠肺炎疫苗擴大到第四類對象，因公務外交事項出國者也可以接種，不過今天公布，昨接種人數有1319人，目前累計接種人數2萬8465人，打氣仍未見升溫，指揮中心表示，會再斟酌開放其他類別接種。

莊人祥也說，昨新增12例不良反應的事件，都是非嚴重不良反應事件。另中心針對先前通報一例非嚴重事件，因為個案後來有住院，因此改為其他嚴重不良事件，這名個案為40多歲女性，接種疫苗後出現呼吸喘、心跳快的症狀，有住院治療，目前已無不適並出院了。

至於許多人關心就現在疫苗施打的進度，每天1000多劑，到5月底恐怕打不完，指揮中心是否有更多規劃或展延效期使用？對此，莊人祥表示，現在疫苗施打速度較慢，但未來會斟酌開放後續接種類別，避免浪費。

莊人祥也說，目前疫苗廠有沒有做安定性的研究，廠商要能夠來申請，有關是否展延的主動權在藥廠，會請食藥署在跟藥廠確認到底有沒有這個規劃。而疫苗接種，當然規劃希望都可以盡快打完，若有剩下，也沒辦法展延就是要走報廢流程。

另今傳出莫德納疫苗最快四月底來，莊人祥否認表示，「我從來沒聽說這個消息，我鄭重否認最快四月底會來，目前維持像上次的說法，五月有可能會來。」而疫苗接種假的部分，目前還在研議中，沒有特殊進度，主要是溝通部分，當初有關勞動部是不強制雇主應給薪資。

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(中時 )