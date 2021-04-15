詐騙手法層出不窮，往往一個不注意，辛苦積蓄就被騙光光！為了預防詐騙，新莊警分局也相當用心，各種「分層分眾」宣導不遺餘力，目的就是希望民眾不要被騙！新莊警分局偵查隊昨天晚上受邀前往國泰人壽，幫一群婆婆媽媽們上課，針對時下流行的詐騙手法，詳細講解並逐一點出破解方法，參加的婆婆媽媽們都曾經接過詐騙電話，更是有感，對於時下流行的詐騙手法更是頻頻發問，相當熱絡。

新莊警分局表示，像是近期流行的「投資平台詐騙」，利用網路投資平台營造「賺錢假象」，許多不知情的民眾誤信可賺大錢，紛紛把積蓄投入，直到打算領錢時，對方不但要求先匯款「保證金、修改費、抵押費」等種種名目，事後才知道根本是中了詐騙集團的伎倆。

此外疫情期間，典型的「愛情詐騙」也是不斷傳出有民眾被騙，尤其是中年失婚、單親、喪偶的婦女，在臉書或交友網站上，遭詐騙集團滲入，甜言蜜語、噓寒問暖，編織動人愛情故事，最終還是要求匯款濟助，警方也奉勸，交友要慎選，遇到關鍵字「匯款」、「領錢」就該辨識是否詐騙！

新莊偵查隊長林子翔來解惑（新莊警分局提供／戴上容新北傳真）

這場反詐騙宣導講座，由於對象剛好都是家庭主婦及婆婆媽媽，他們對於時下新的詐騙手法也時有所聞，例如也有媽媽們詢問：明明沒有購物，卻收到包裹，該如何處理？偵查隊長林子翔也說，這種商品來源多與「一頁式廣告」有關，由境外運送至國內後，詐騙集團再透過所蒐集的民眾個資，經由貨運業者或物流公司派送，並以貨到付款方式隨機詐騙，其中，最常發生的是家人或同事因不知情而幫忙代收，經確認後才驚覺受騙。

林子翔也呼籲，若發現包裹上的「寄件人」不明確時，或是只有填寫物流業者或報關行，應直接拒收；若要替家人代收，應先致電家人，查證有無購物；若不小心已經取貨付款，應撥打託運單上面「寄件人」電話，告知未購買商品卻收到包裹，申請退款、退貨，以保障自身權益。

(中時 )