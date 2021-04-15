效力味全龍的洋投布里悍過去有4年韓職經驗，今年來台效力味全龍投出身價，先發5場拿到3勝自責分率不到1，被韓職前東家Kiwoom英雄隊找回去，確定已經與英雄隊簽約，味全龍領隊任中傑表示布里悍與味全合約到4月底，預計還會先發2、3場，尊重他的生涯規劃。

布里悍在2017年至2020年效力英雄隊前3年都有雙位數勝投，總計43勝23敗、自責分率3.70，去年因為有手肘傷勢問題沒有與韓職續約，今年加入味全龍後成為陣中王牌洋投，先發5場總計28.2局投球中只失2分自責分，自責分率僅0.63，優異的表現重新吸引前東家目光，決定出手網羅。

根據韓媒報導，布里悍與Kiwoom英雄隊簽下年薪48萬美金，附帶5萬美金激勵獎金，合約總值達53萬美金，「透過影片掌握布里悍的投球，他維持全盛期的球速，二縫線速球跟滑球品質還是很好，手肘受傷後並沒有後遺症，期待布里悍再次展現出王牌身手。」

而味全龍領隊任中傑則表示，布里悍有自己的生涯規劃，感謝他這段時間對味全球隊的貢獻也祝福他，他透露布里悍合約到4月底，因此大約還有2、3場先發的空間，5月初才會離隊，「現在積極尋找新洋將補充戰力，正在物色當中，若有確定再跟大家公布。」

(中時 )