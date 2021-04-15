富采投控（3714）將率領旗下子公司，參加4月21至23日假台北南港展覽一館舉辦之Touch Taiwan 2021展會，以「LED Next」為主題，展示LED與化合物半導體應用的無限可能。

富采控股甫於今年1月正式成立，即將首次公開參展，率領晶元光電、隆達電子、元豐新科技以及晶成半導體等四家公司，分別在三大領域展現產品技術。此三大領域包括 LED晶粒、LED封裝模組、以及先進化合物半導體。

此次富采控股的展場位於展會正中心的Micro LED專區，董事長李秉傑表示，富采聯展的主題為「LED Next」，除了代表集團正朝向Mini / Micro LED方向加速推進，同時更展現了集團投入次世代半導體的決心。富采控股在展會中將發表LED晶粒與封裝模組的最新產品技術，旗下晶成半導體更是首度公開亮相，展示該公司在化合物半導體的代工服務優勢。

(工商 )