《全明星運動會》紅隊隊員何孟遠昨被爆劈腿女友荳荳的閨蜜采子，他與采子的親密對話證據也流出，他卻堅稱與荳荳二月底已分手，讓荳荳的好友陳敬宣、元元看不下去，各自發文戳破何孟遠的分手時間點，其中以元元砲火最猛烈，今（15日）再度發文，透露荳荳目前心情，直言「事情真相一定是真的，不要再猜測了，如果是假的，荳荳不用這麼難過，兩個都是我朋友，大家原本都是朋友」，並且透露荳荳目前心情「她希望是一場夢，這個負面新聞誰會想要」？

元元表示大家都猜測有沒有可能女方（采子）被男方（何孟遠）騙？但明明上周她去荳荳家，看到荳荳跟何孟遠的感情明明很好，采子還會私下跟荳荳聊《全明星》的事，這難道還會是誤會？元元也表示「能夠傷害你的人，往往是你身邊最親近的人」，也指出人與人走得太近，是一場災難，有一天會明白，最大的災禍，往往是身邊的人製造的，「有些禍害你的人，往往還得到過你的幫助」，對於昔日好友采采橫刀奪愛的行徑，元元狠批「千防萬防，家賊難防」。

事發至今三方都沒出面說明，連經紀公司也噤聲不回應媒體問題，引發網友各種猜測；原本備受粉絲稱讚的采子，形象一夜崩毀，不少網友湧進社群留言，轟她「你的偶像是愷樂嗎」、「背叛自己的姐妹，你還有良心嗎」，還有對她失望的粉絲說「狼人殺很喜歡妳，現在覺得妳超噁，該退追蹤了吧！該滾出去了吧」。

(中時 )