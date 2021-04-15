有鑑於AZ疫苗可能發生血栓副作用，丹麥宣布全面停打AZ疫苗，成為全球第一個禁打的國家。對此，我國是否將改變AZ疫苗的接種策略？中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，每個國家都有自己的方式，就好比說，有些國家禁用嬌生疫苗，但法國還是照打。
丹麥宣布停打AZ疫苗，我國是否會改變相關策略？莊人祥說，各國對疫苗的風險評估不同，且東、西方人發生腦靜脈栓塞的機率也不同。另有消息指出，已嬌生疫苗為例，美國、澳洲和一些國家禁用嬌生疫苗，但法國還是照用，因此可見各國都有自己的方式。
根據《英國廣播公司（BBC）》報導，丹麥衛生局長布勞斯特倫（Soren Brostrom）表示，由於血栓症狀發生機率高於預期，丹麥決定「不要冒險」，因此宣布全面停用AZ疫苗。不過，他也強調，在相關狀況改善或釐清之後，丹麥未來也不排除會再度接受該疫苗。
(中時 )
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