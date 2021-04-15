李友廷、是元介、孫其君、潘君倫（Masha）等人15日一同出席「韓國時裝展」，是元介3月底被直擊與李千那熱戀，李千那7天前才在活動上大方認愛，是元介昨卻無預警單方面宣告情變，表示2人先前被偷拍，讓感情備受外界關注，他們發現相處已不像當初在一起的單純快樂，也開始有感覺不平衡又有壓力。

對此，李千那經紀人回應：「我們也是剛剛經由媒體朋友告知，才知道這件事，我會先了解一下狀況，謝謝關心。」而Masha近來參與《全明星運動會》，表現不錯，不過前天爆出《全明星》的采子搭上閨蜜何紫妍（荳荳）的男友何孟遠，采子、何孟遠互相示愛的對話也流出，Masha昨天參與《全明星》錄影，表示大家當天緊張、專注錄影，沒有感覺到任何異狀、錄影順利，Masha在錄影結束才看到新聞報導，「他們私人的事情，不會太過問」，被問及擔心隊友退賽？他坦言不會，「不會有太多擔心，他們會處理很好。」

孫其君。（圖／許雅淳攝）

潘君倫（Masha）。（圖／許雅淳攝）

李友廷上月被謝震廷在私人臉書公開爆料，指「某聲林之王冠軍」大學時期害女生為他自殺，走紅後自以為是大情聖，李友廷15日首度談此事，表示整件事情就是朋友之間傳話造成誤會，因為一件事情透過多人傳達之後，就會扭曲原本的原意，他後來主動跟謝震廷化解，「透過訊息、電話聯繫。」他們至今未碰面，李友廷說平常自己不太出門，「也是因為這樣，比較沒有社交，所以造成誤會。」

李友廷。（圖／許雅淳攝）

(中時 )