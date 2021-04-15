預測蘋果新品準確度滿高的天風國際分析師郭明錤，在14日發表最新投資報告，聚焦預測2H22（2022下半年）的新iPhone。其中最值得關注的一點是，他預測屆時蘋果將會在新機中升級採用4800萬畫素（48MP）相機，相對於當前的iPhone主相機畫素有明顯提高。

分析師郭明錤在最新的投資報告中指出，天風國際預測2H22的iPhone仍將有4個機種，但是產品組合是「高階的6.7吋與6.1吋，以及較低階的6.7吋與6.1吋」。對比2020年iPhone 12的產品組合，很明顯「mini」款式將會被低階的6.7吋螢幕款式取代。

第二、他們預測2H22的iPhone中，高階的6.7吋與6.1吋將會顯著升級至4800萬畫素（1/13”）。相機功能上，則預測「2H22新款iPhone可能同時支援直接4800萬與1200萬 (四合一) 輸出」。2H22新款iPhone的4800萬像素相機可支援8K影像錄製 (vs. 既有iPhone的4K影像錄製)。分析師指出，未來在8K電視/顯示器上觀賞iPhone錄製的影片將有更好使用者體驗。另外他連帶表示，最佳的AR/MR視覺體驗之解析度是8–16K，iPhone採用4800萬像素的相機將可創造更適合AR/MR裝置的影像與圖片，提升AR/MR使用者體驗。

最後，他指出2H23的新iPhone也有相當令人期待之處，就是「將採用潛望鏡鏡長焦鏡頭與屏下Face ID」。針對2H23年的iPhone，分析師先前的預測是將會採用螢幕下指紋、潛望式長焦相機以及無打孔/瀏海的真全面螢幕設計。兩者之間的差距在於蘋果對於Face ID/Touch ID的取捨，究竟是螢幕下Touch ID/Face ID會取其一，還是兩者並存，耐人尋味。另外搭載潛望式長焦相機則將明顯提升iPhone在高變焦上的拍攝性能。

(科技)