歐盟經貿辦事處處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）今天在國民黨國際民主沙龍表示，人權、法治、民主是台灣的DNA，但是台灣又同時持續執行死刑，這讓他無法理解．政治人物必須要負起更重大的責任去跟人民溝通死刑的意義，國民黨是個革新中的百年政黨，希望能夠受到啟發。

國民黨國際事務部主辦的國際民主沙龍邀請到高哲夫發表演講「歐盟的核心價值：民主與人權」。高哲夫說，感謝國民黨和國政基金會舉辦這項活動，作為第一個受邀的歐盟代表，他感到非常榮幸。

高哲夫表示，尊重人權是歐盟核心價值，不只體現在歐盟的對內政策與行動，也體現在歐盟對外事務的態度上。歐盟和會員國一直致力於對內促進人權做到最好，對外方面歐盟和會員國也把促進人權視為共同責任。

高哲夫說，台灣是民主燈塔，人權、法治、民主是台灣的DNA，這讓台灣在亞洲顯得非常特別。然而，台灣卻持續執行死刑，「這讓我很不解，很難想像在一個真正的民主國家依然存在死刑。」

高哲夫又說，政治人物要負擔更大的責任跟大眾溝通，去告訴老百姓死刑的意義是什麼，更進一步去說服老百姓；而我們也一直在跟NGO、法官以及台灣社會持續溝通，這也是我為什麼今天站在這裡的原因。

高哲夫強調，國民黨是亞洲歷史最悠久的百年政黨，在台灣具有相當影響力的政黨，國民黨正在進行革新，納入新的思維想法是很重要的，也希望國民黨能夠受到新的啟發。

(中時 )