經濟部次長曾文生今天在立法院內政委員會備詢時表示，因應艱困水情，已規劃各式配套，就算遲未有雨，到7月為止的分區供水方案都是「供5停2」，目前沒討論「供4停3」或其他方案。

久旱不雨，用水愈來愈吃緊，立法院內政委員會上午邀請曾文生、水利署長賴建信報告並備詢，朝野立委多關心再生水廠建置進度、水價及政府因應措施。

由於苗栗、台中（含北彰化）地區水情燈號6日率先轉為「分區供水」紅燈，展開「供5停2」模式，國民黨立委江啟臣質詢，萬一老天爺遲遲不下雨，經濟部的最壞打算，像是外傳要進入「供4停3」。

曾文生答詢指出，目前完全沒有討論「供4停3」或其他方案，「劇本到7月，都是供5停2」，強調經濟部依中央氣象局提供的資料，規劃到7月的準備就是「供5 停2」，目前是苗栗、台中（含北彰化）地區先行，但經濟部同步在中部地區開發水源，像是大安溪、烏溪伏流水及台中緊急海淡廠。

經濟部官員補充，萬一到了7月都沒雨，將三管齊下，包括調整其他縣市水情燈號為紅燈，最壞打算是「供5停2」，換言之，無論任何縣市、只要水情燈號轉紅燈，就會採「供5停2」，調整燈號機率較高的是橙燈縣市新竹縣市、嘉義縣市、台南市、高雄市。

官員指出，通常「供5停2」平均可節水15%。

此外，經濟部會積極調度水源，如桃竹幹管就是區域調度之一，以及開源，像是開發伏流水、開鑿抗旱水井等。

江啟臣在會中也指地方對「供5停2」多有抱怨，認為可以改「供5停1」。曾文生表示，若只停水1天，水管內的水壓還在，仍有影響，只有停水2天才能達到整體節水15%效益，造成民生不便，他對此表達歉意。（編輯：趙蔚蘭）1100415

(中央社)