友達(2409)領先業界開發A.R.T.先進抗反光技術（Advanced Reflectionless Technology），打造表面近乎無反光、具備抗眩光及抗反射特色的顯示器，展現優於紙張的閱讀品質及精緻畫質。本次Touch Taiwan 2021展會，友達進一步貼近專業使用者需求，將A.R.T.結合多項獨家專利設計，為電競、內容創作者、醫護人員等長時間注視螢幕者，推出一系列護眼產品解決方案，守護靈魂之窗。

著眼電競選手長時間注視螢幕，容易造成眼睛疲勞的痛點，同時也重視高畫質、高對比、低延遲等顯示器規格，友達領先業界推出27吋QHD 300Hz電競顯示器面板，結合A.R.T.技術，搭配友達Dual Driver專利設計，有效減少玩家受環境光源反光與眩光干擾而分神，僅1毫秒的低延遲反應時間，更能讓玩家保持原有的流暢遊戲節奏。

著眼於從事內容創作、圖文編輯等工作者對影像細節的高度重視，友達推出全球首款32吋8K4K專業編輯用監視器面板，具有高傳導率的LTPS製程技術及結合低反射A.R.T.技術，8K可呈現媲美高精密印刷紙的275 ppi超高解析度，並透過簡化電路達到高穿透率與省電的效果，加上低反射技術可消除環境光源干擾，讓使用者在繪圖、影片製作或觀賞照片時，能看見細節完美呈現。

針對有觸控需求的內容創作者，友達結合內嵌式觸控技術（In-Cell Touch），推出15.6吋筆電面板，採用玻璃式A.R.T.技術，讓面板硬度再升級，結合優異的抗眩光能力與順暢的操作感，能充分滿足需觸控使用情境的需求。

另外，首款21.3吋A.R.T.醫療用面板，導入玻璃式A.R.T.技術，加上900nits、2000比1 AHVA高對比的高畫質呈現，讓醫護人員在外在光源環境下，判讀X光放射及成像造影等檢查結果時，可避免被環境光源影響，有效提升判讀準確度，並降低長時間閱片對眼睛的傷害。

(時報資訊)