消息人士透露，美國最快將在周四以涉嫌干預選舉和惡意網路活動為由，宣布對俄羅斯祭出新制裁，相關措施將針對數個個人與實體。

一名知情人士表示，華盛頓祭出的這項制裁措施包括將30個實體列入黑名單，並將下令驅逐約10名俄羅斯官員。另一名消息人士表示，美國也料將透過對國內金融機構在主權債交易方面的規範，針對俄國主權債實施激進的新措施。

白宮、美國國務院與財政部尚未回應媒體置評請求。

這項行動將使華府和莫斯科之間本已嚴竣的關係更為雪上加霜。美俄關係在拜登上個月以「殺手」形容普丁之後，已跌至冷戰後的新低點。此外，俄羅斯在烏克蘭邊境集結兵力，也正在考驗西方國家的耐心。

據知情人士表示，這些範圍廣泛的制裁措施，部分是反制去年底對SolarWinds軟體發動的大規模駭客攻擊，此前美國政府已表示這很可能是由俄羅斯所策劃的行動，SolarWinds有多達3.3萬個政府機關和民間企業客戶受到波及。微軟總裁Brad Smith更稱之為「全球有史以來最大、最複雜的攻擊」。

美國亦打算就俄國涉嫌干預2020年總統大選祭出制裁。美國情報單位上個月出具報告指出，俄羅斯總統普丁很可能對2020年美國大選下了指導棋，試圖讓選情傾向當時的總統川普，而非現任總統拜登。此外，拜登亦已承諾要對俄羅斯提供塔利班武裝份子賞金，以殺害駐阿富汗美軍的報告採取行動。

此前媒體報導，為了緩解因烏克蘭局勢與其他問題而惡化的雙邊關係，美國總統拜登與俄羅斯總統普丁於周二（13日）進行對話，不過這次的會談仍未達成共識。

(時報資訊)