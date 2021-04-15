台東分局在今年1月底，獲報轄內有「小吃部」暗藏脫衣陪酒色情消費，立刻持法官所核發搜索票前往查緝，當場在包廂內查獲7名女子脫衣裸露私密部位，和客人大玩情色遊戲陪酒，並將7名陪酒小姐依違反社會秩序維護法移送，法官審理後認定，「脫衣場所位於有房門阻隔之包廂內，非顧客以外之人可以自由進出」，不算公共場所，當庭諭知7人均免罰。

根據判決書記載，台東分局馬蘭派出所於今年1月20日晚間8點多，前往台東市以越南女子擔任女侍店的小吃部包廂內，查獲何、詹、陳、阮、黎、張、阮7名女子脫衣陪酒，以取悅顧客或換取小費，顯已妨害善良風俗，因此7人均違反社會秩序維護法移送。

但法官審理認為，於公共場所或公眾得出入之場所唱演或播放淫詞、穢劇或其他妨害善良風俗之技藝者，處3日以下拘留或新臺幣1萬2千元以下罰鍰。

不過法官依據法條內容也認定，社會秩序維護法第82條第1項第2款定有明文。所謂「公共場所」、「公眾得出入之場所」係指不特定人所得共見共聞之空間，若已有設置相當之隱密措施，即難認與上述規定之「公共場所」、「公眾得出入之場所」要件相符。

因此法官認定，被移送人7人所為均係在有房門阻隔之包廂內，包廂以外之其他顧客，並不能自由進出該包廂，該包廂當非屬於不特定人所得共見共聞之空間，尚與社會秩序維護法第82條第1項第2款規定之「公共場所」、「公眾得出入之場所」要件不符，諭知被移送人7人均不罰。

(中時新聞網)