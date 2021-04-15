安永（EY）會計師事務所14日舉辦「重塑供應鏈化危機為轉機」研討會，分別以三大面向：提升企業供應鏈的應變與管理能力、提升彈性、重塑優化為主題探討，並邀請到企業代表分享供應鏈調整後之相關優勢。

在全球化趨勢、數位化科技、新經濟模式和各國關稅壁壘提高等因素推動下，企業供應鏈逐漸從傳統的線性結構轉換成複雜的網絡生態系統。

安永企業管理諮詢公司總經理黃昶勳建議，企業可透過科技創新的機會提升智慧自動化成熟度，包括設立計畫中心以處理供應鏈管理財、銷、產協調，以達到企業目標，並同步計畫由需求到供應的快速回應等方式。在全球數位化浪潮上，可透過管理、布局、風險控管，完成數位轉型以強化未來供應鏈管理的骨架。

由於地緣政治危機等外部因素影響，加上商業模式轉換，企業供應鏈及商業模式已發生改變，由過去強調成本效率轉為要求快速反應。

安永諮詢服務公司指出，企業可專注各項關鍵功能，像是供應鏈彈性評估和策略，進行端到端（E2E）供應鏈風險評估、壓力測試供應鏈，同時建設供應鏈彈性能力，建立網絡內的靈活性、開發敏捷的計畫能力與覆蓋範圍，還有設置供應鏈智能監控、提供SC風險監控和報告，使用預警系統觸發預先定義的標準操作程序，以對風險或中斷進行早期因應。若供應鏈有破壞性事件風險，可即時訂定計畫並下放決策權，建立危機管理框架。

企業可能面臨到各種國際貿易法規與系統性挑戰，並且需有全球貿易合規系統設計流程，如對所有合作夥伴進行掃描以判斷是否受到美國政府制裁（實體清單）、對所有涉及貨物禁運國業務的單據進行攔截等動作，並由損益表來解析公司ERP資料是否足夠面對現在的稅務環境挑戰。

安永聯合會計師事務所國際及併購重組稅務諮詢執業會計師林宜賢指出，企業在供應鏈管理應考慮各項稅務議題，包括從標準成本制轉型到供應鏈總成本制、國際貿易條件如何影響供應鏈之布局與發展，以及發展國際貿易條件涉及供應鏈中採購與銷售風險之控管。

(工商 )