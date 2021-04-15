美國情治單位首長今天赴國會出席兩年多來的首場「全球威脅」（Worldwide Threats）公開聽證會，期間援引在區域咄咄逼人和網路能力，指中國已為「無比優先」要務。

路透社報導，美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）告訴參議院情報委員會：「鑑於中國是情報圈中無比優先要務，我將從北京當局在某些層面的威脅說起。」

她形容中國是「近乎匹敵的競爭者，足以在多個領域挑戰美國」。

海恩斯與中央情報局（CIA）、國家安全局（NSA）、國防情報局（Defense Intelligence Agency）和聯邦調查局（FBI）的首長同赴參議院情報委員會，針對全球威脅作證。

FBI局長瑞伊（Christopher Wray）在聽證會表示，局內與中國有關的調查工作，每10小時就成立一宗。

他表示，光是與中國政府相關的經濟間諜這一塊，過去幾年的調查工作就成長了約1300%。

除了中國，海恩斯同時點出其他重大威脅：俄羅斯試圖重挫美國的影響力、伊朗破壞中東穩定，還說北韓企圖挑撥華府與盟友間的關係。

海恩斯等情報首長今天的露面，是美國情報首長自2019年1月以來首度在「全球威脅」這類公開聽證會中作證。前總統川普任內不時與維安單位發生摩擦，去年也沒有派員到按往例每年舉行一次的聽證中作證。

聽證大多聚焦在科技上：駭客威脅、尖端發展的重要性，以及社群媒體負面影響力。

擔任參議院情報委員會主席的民主黨籍議員華納（Mark Warner）點出，北京當局不遺餘力讓通訊大廠華為成為先進5G系統領導品牌，讓人不得不擔心中方會在其他新興科技領域投入類似心力。

而不久前美國科技公司SolarWinds遇駭，凸顯出國際網路攻擊的危險性，華納說：「我們或許會希望發展出新的國際規範來禁止某些類型的攻擊，一如禁用生化武器那般。」（譯者：蔡佳敏/核稿：陳亦偉）1100415

(中央社)