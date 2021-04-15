歌手王傑，放浪不羈形象加上滄桑嗓音，以一首《一場遊戲一場夢》走紅，不過事業達顛峰之際，先傳出生病淡出歌壇，復出後又慘遭下毒，幾乎已未在螢光幕前曝光，近來，有網友於社交平台「小紅書」上載多張王傑的自拍照，只見他一頭灰白頭髮加上憔悴模樣，與當年意氣風發的模樣相差甚遠，令人不勝唏噓。

淡出演藝圈多年的王傑，去年曾在微博發文：「我老了......但是我依然不忘初心！思想依然可愛.....心中依然充滿了愛....艱難時期，大家保重....永遠愛你們......」，簡單幾句話道出無奈心境，近來，有網友於社交平台上傳多張王傑的自拍照，只見他頭髮以呈現灰白色，面容更有些許憔悴，當年英俊瀟灑模樣已經不再，讓人看了格外心疼。

王傑自拍照模樣憔悴。（圖／微薄）

王傑當年以暢銷曲《一場遊戲一場夢》走紅，唱片銷量突破千萬張，輝煌成績無人能敵，鋒芒直逼當年最紅港星譚詠麟和張國榮，不過因為工作量過多，導致壓力太大得了厭食症，不得不選在事業顛峰之際，淡出螢光幕到加拿大療養，沒想到卻沉迷賭博，不僅輸掉數千萬港幣，連在溫哥華的房子和遊艇也賠掉，與第二任妻子莫綺雯5年婚姻也劃下句點。

沒想到復出歌壇之後，爆出遭下毒毀壞嗓子，導致聲帶旁肌肉直接硬死，髮量更銳減剩百分之二十，事後他上大陸綜藝節目自曝遭同公司的人下毒，雖然不少人要求他揪出兇手，讓對方接受法律制裁，不過王傑擔憂對方被逮無法在香港生存，選擇不供出對方，希望能讓兇手內心愧疚一輩子。

(中時新聞網)