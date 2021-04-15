太平農會總幹事余文欽表示，紅鈴屬熱帶品種，適合種植在海拔300至500公尺的區域，口感不輸高山水蜜桃。（張妍溱攝）

「台農7號─紅鈴」，果香濃郁，口感鮮甜多汁，甜度可達12度。（張妍溱攝）

台中市太平區「台農7號─紅鈴」，3到4月是盛產季，太平農會總幹事余文欽表示，紅鈴水蜜桃品種，適合低海拔生長，近年來愈來愈多農民種植，果肉細緻甜度高，口感不輸高山水蜜桃。15日於太平農會舉行優質水蜜桃果品評鑑活動，評審依據外觀果形、質地風味及糖度等項目進行評分，經過專家等評審後，由曾金塗勇奪冠軍，獲水蜜桃王封號。

世界各國產桃季節不同，透過貿易方式，幾乎一年到頭都有機會吃到桃子，但國際市場獨缺3、4月生產的鮮果。台灣高海拔桃產季在7至9月，低海拔桃則是5、6月，所以農委會農業試驗所溫英杰博士年研究多年，育成早生水蜜桃新品種「台農7號─紅鈴」，讓中、低海拔地區種植可在3-4月採收，搶占桃子市場。

太平區農會為了增加農民收入，填補水果產季的空檔，由台中市政府補助自農委會農業試驗所取得授權，推廣果農種植「台農7號」，又稱「紅鈴」的低海拔水蜜桃新品種，經農民細心照顧今年即將採收上市，不但產期較高山水蜜桃早，且香氣濃郁、果肉綿密、多汁。

今年太平農會首度辦理水蜜桃評鑑，鼓勵農友良性競賽，交流栽培技術與心得，共40組農友報名參加，由不同領域專家擔任評審委員，就外觀、成色、口感、果品等項目評分，最後由曾金塗奪冠，「水蜜桃王」頭銜。

太平農會總幹事余文欽表示，3年前向農試買下「台農7號─紅鈴」，的低海拔水蜜桃品種權給農民種植，經2年培育今年首度收成，因一般高山水蜜桃採收期是8、9月，但「紅鈴」採收期約3到4月，可銜接產期2、3月的水蜜桃，接下來則是6、7月的荔枝，以及7、8月的龍眼，還有8、9月的高山水蜜桃和水梨，剛好可填補之前太平水果產季的空檔，增加農民的收入。

余文欽說，紅鈴屬熱帶品種，適合種植在海拔300至500公尺的區域，強調口感絕佳，甜度可達12度，吃過的人都很驚訝，稱讚品質不輸海拔在1500公尺以上的高山水蜜桃，目前太平種植面積約12公頃，希望擴大推廣至30公頃。

種植的果農表示，「紅鈴」水蜜桃約1月時開花，3月時採收，管理時間不會很長，因3、4月月就可採收，可說是北半球產季最早的品種，而採收期在3到4月，剛好避過5月果實蠅病蟲害的高峰期，讓栽培管理更容易。

太平農會表示，紅鈴水蜜桃果形大而圓整，外型飽滿均勻，色澤粉紅，果香濃郁，口感鮮甜多汁，耐儲運且櫥架壽命較一般水蜜桃長，深具市場潛力，無論送禮或自用皆宜，目前已上市，想嚐鮮民眾可向農會訂購。

(中時 )