菜市場名也有好處！王品邀請新世代的媽媽 - 雅／婷／怡／君「慕名而來」王品牛排慶祝母親節，凡「雅」「婷」「怡」「君」來店消費套餐，出示姓名證件，只要姓名相同1個字，就送「法式紅醬龍蝦」半隻，如果相同2個字，不管是雅婷、怡君還是婷婷，都送一整隻「法式紅醬龍蝦」，活動期間2021年4月20日~5月31日，身邊的「雅」「婷」「怡」「君」趕快站出來相約吃王品。

王品集團創始品牌、西餐界的老派經典-王品牛排，上市27年來圈粉無數，更是許多30-40歲的消費者約會的好去處，現在成為家庭聚餐的首選。

為延續跨世代的傳承，去年(2020年)王品牛排舉辦「尋人啟事」活動邀請「秀」「霞」「淑」「美」媽媽來用餐，瞬間在通訊軟體、社群吹起一股媽媽風潮，在媽媽們的組團擁護下，共送出5千隻龍蝦、款待近9千位媽媽們。

王品表示，王品牛排秉持核心精神，繼續為您款待心中最重要的人，藉由這陳釀近30年的經典味道，傳遞兩代人心中情感連結。

不是雅婷怡君的朋友也別傷心，每個人都是媽媽的「心肝寶貝」，只要2021年5月31日前來店消費套餐出示優惠券，王品也款待「香煎鮭魚佐干貝」乙份，希望每個人都能在感恩月前感受愛的恩典。

(中時 )