去年因發生火災而嚴重受損的法國核潛艦如今得救了，船廠將它切成一半，把堪用的部分與切半的退役潛艦焊接，打造成一艘新艦。
據CNN新聞網與法國24（France 24）新聞頻道15日報導，法國國防部說，「珍珠」號（Perle）核動力攻擊潛艦去年6月在乾船塢修整時，意外發生火災，燒了14個小時，結果導致前段被毀。由於損及鋼結構，因此無法修復。
然而，在法國南部土倫（Toulon）船廠的大火中，這艘潛艦的後半部並未受損。「珍珠」號（Perle）長73公尺，排水量為2,600噸。
(中時新聞網)
去年因發生火災而嚴重受損的法國核潛艦如今得救了，船廠將它切成一半，把堪用的部分與切半的退役潛艦焊接，打造成一艘新艦。
據CNN新聞網與法國24（France 24）新聞頻道15日報導，法國國防部說，「珍珠」號（Perle）核動力攻擊潛艦去年6月在乾船塢修整時，意外發生火災，燒了14個小時，結果導致前段被毀。由於損及鋼結構，因此無法修復。
然而，在法國南部土倫（Toulon）船廠的大火中，這艘潛艦的後半部並未受損。「珍珠」號（Perle）長73公尺，排水量為2,600噸。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。