「珍珠」號（Perle）核動力攻擊潛艦2020年6月修整時發生火災

去年因發生火災而嚴重受損的法國核潛艦如今得救了，船廠將它切成一半，把堪用的部分與切半的退役潛艦焊接，打造成一艘新艦。

據CNN新聞網與法國24（France 24）新聞頻道15日報導，法國國防部說，「珍珠」號（Perle）核動力攻擊潛艦去年6月在乾船塢修整時，意外發生火災，燒了14個小時，結果導致前段被毀。由於損及鋼結構，因此無法修復。

然而，在法國南部土倫（Toulon）船廠的大火中，這艘潛艦的後半部並未受損。「珍珠」號（Perle）長73公尺，排水量為2,600噸。

(中時新聞網)