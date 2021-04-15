采子14日被爆出先前搭上閨蜜何紫妍（荳荳）的男友何孟遠，更外流出采子、何孟遠曖昧示愛的對話：「我愛你」、「想撲妳」、「只想給你撲」等，引起關注。荳荳的好友小賴15日出席「韓國時裝展」，小賴表示昨天都陪在荳荳身邊，荳荳心情仍崩潰難過，狀態不穩定，身邊好友給予陪伴，讓荳荳多休息。

對於被爆劈腿，何孟遠解釋與荳荳早在2月已分手，小賴聽聞後，語氣堅定：「沒有。」加上陳敬宣在IG秒打臉何孟遠分手說法，看到何孟遠、荳荳每天都講電話，間接透露何孟遠、荳荳之前仍戀愛中。

(中時 )