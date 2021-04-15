基隆市長林右昌推薦在地美食，蔥油餅配上餛飩湯。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市長林右昌推薦在地美食，蔥油餅配上餛飩湯。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

交通部觀光局為提升地方政府執行旅宿業管理成效，每年邀請專家學者組成「旅宿業管理輔導績效評比小組」，針對住宿安全保障、非法旅宿管理及合法旅宿管理等三個面向進行縣市評比，基隆市政府榮獲優等，並持續輔導34家合法旅宿。

觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，基隆非直轄市，在資源有限下能夠全面提升觀光的能見度及旅宿品質，連續5年獲得交通部觀光局旅宿評比優等的佳績，實屬不易，而近年市府持續推動「基隆好旅宿服務品質提升計畫」，除了積極輔導34家合法旅宿，提升各項軟、硬體服務品質外，也創新建立「基隆旅宿Line群組」，即時傳遞相關資訊。

曾姿雯說，旅客到基隆至少玩個二天一夜或三天二夜，選擇入住會有更豐富及優質的旅遊體驗。此外，隨著疫情趨緩，基隆已展開一系列的觀光主題活動，從基隆嶼登島、基隆海洋觀光季、海派浪漫光雕秀、城市博覽會，到年底的跨年音樂煙火活動，將讓「基隆住宿之旅」更精彩。

曾姿雯指出，建議旅客到基隆觀光，首日可以搭乘台灣好行及基隆觀光巴士參觀仙洞巖、佛手洞及外木山，然後回到市區漫步在海洋廣場、郵輪港區、基隆夜市及崁仔頂魚市，體會基隆獨特的海派魅力後，再入宿合法旅宿。

第二天早起體驗基隆獨有的早食文化，乾麵加上蛋包湯、蔥油餅配上餛飩湯、米苔目結合吉古拉小菜切盤、燒賣等美食，緊接著展開基隆要塞司令官邸、正濱漁港色彩屋、阿根納造船廠及和平島公園之旅，中午先在和平島周邊享受漁夫鍋、海草水餃或原住民風味餐，下午再前往八斗子車站、海科館及潮境公園等知名景點觀光旅遊。

(中時 )