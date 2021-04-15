高雄近期發生槍擊案，內政部長徐國勇今天表示，從整體來看，高雄治安不是最壞的；至於哪個縣市最差，他說，「我的立場不會說哪個最差」。

高雄市近期連續發生街頭槍擊案，引發當地議員憂心「慶記之都」已從台中換到高雄。對此，今天徐國勇在立法院備詢前，面對媒體詢問先是表示，治安要看整體，高雄治安基本上不是最壞的，而台灣治安在全世界評比中也是讓人相當放心，所以大家要對台灣有信心。

儘管如此，但藍綠立委仍表達疑慮。民進黨立委王美惠質詢時表示，高雄的治安非常的壞，但在治安非常壞的時候，人事換來換去不是好的做法，有關內政部要如何讓地方的治安變好，這是老百姓認為最重要的事情，「治安你做不好，你要做百姓怎生活，所以部長你要為了治安打拚。」

狠男談判怒轟前妻2友各中5槍與3槍成蜂窩慘死。(戴志揚翻攝)

民進黨立委莊瑞雄也直言，現在好多縣市動不動就會看到開槍的事，有人心情壞拿了槍到處射、喝酒喝完開槍洩恨，連女朋友被搶了也拿槍，讓人家感覺臺灣的槍枝到底是從哪裡來。因此，「部長你對最近的開槍事件，是不是也覺得槍枝氾濫？」

對此，徐國勇表示，現在抓到的槍枝大多是改造手槍，這也是為何先前要修法，將持有改造與制式槍械的罰則改成一樣，這樣就能產生嚇阻效果；而警政署現在也會開始全面肅槍。

但莊瑞雄仍遲疑地說，他當然相信警政署已展開全面肅槍，但警方的威嚇性與手段是否可以再加強？部長能宣示一下決心嗎？

內政部長徐國勇。（黃世麒攝）

徐國勇回應，事實上這兩天他已到高雄跟警局長見面，昨天也請警政署長陳家欽到他辦公室討論肅槍手段，「只要手段合法，能做到的都要想出來」。

國民黨立委洪孟楷質詢時則表示，所謂高雄市安不是最差的意思，是在暗示哪個縣市最差嗎？徐國勇說，之所以這麼說，是因為槍擊案大多是到處亂竄，所以要從台灣整體來看，而不是要把縣市分彼此，說哪個縣市比較差。

徐國勇強調，從中正大學的民調來看，台灣治安是不斷在進步，當然會發生個案，但他的立場就是重視每一件槍擊案。

(中時 )