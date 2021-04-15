機器人和自動化設備大廠ABB周四上調全年銷售展望，並表示，預期全年營收在同類基準(like-for-like)下將增加5%，主因為需求強勁，特別是在三月底時。ABB此前曾提出全年財測預估，符合長期成長3%至5%的目標。

該工業機器人、驅動器和馬達引擎製造商表示，隨著客戶重建庫存，以及來自大宗商品產業的客戶對設備進行再投資，第一季營收較去年同期的62.2億美元增加了11%，來到69.0億美元。

在排除幣值波動等影響因素下的同類基準上，ABB第一季營收則年增7%。

該工程公司公布第一季訂單年增1%，來到77.5億美元；息稅折舊攤銷前(EBITA)利潤率從去年同期的10.2%上升到13.5%。

ABB表示，季度的需求很可能受到客戶的庫存重建活動的支持，這些擴張活動同時與零組件供應限制和產業大宗商品價格的上漲有關。

ABB預期，包括石油和天然氣的加工產業將在今年下半復甦。

ABB將在4月27日公布完整的首季財報。

(時報資訊)