隨著國際鋼價走高，中鋼(2002)今日開出5月內銷盤價續漲，內銷基價平均調幅為8.1%，也是自去年7月以後，連續第11個月上漲，本次指標鋼品熱軋鋼板每公噸續漲2,000元。

中鋼表示，全球經濟復甦拉動用鋼需求暢旺，而碳費、碳關稅及綠電等環保節能議題將不斷推升鋼鐵生產成本，加以煤、鐵等煉鋼原物料及運輸物流成本亦居高不下，目前國內鋼市仍需順勢補漲。考量為提升產業國際競爭力並保留下游「轉型升級」的時間及資源投入，期與中鋼共同形塑綠色鋼鐵供應鏈的目標，本次五月盤價仍採取「順勢、穩健、衡平」之原則，落實月盤隨時緊盯並貼近國際行情，每月滾動式檢討逐步調整，以蓄積後續市場向上動能，5月份內銷基價平均調幅為8.1%。

近期歐、美鋼價續創新高，其中歐洲熱軋近一個月內暴漲每公噸150美元，已突破1,070美元，美國熱軋價格逼近每公噸1,500美元，鋼廠接單交期已排至第三季。近期中國大陸醞釀降低或取消鋼鐵出口退稅以優先供應內需，加上亞洲鋼價相對歐、美仍處低檔，帶動亞洲新一波行情上漲周期；大陸寶武、鞍鋼五月熱軋盤價分別大漲400、500人民幣(約每公噸61、76美元)，越南河靜熱軋則大漲145美元，一舉突破每公噸900美元。日本製鐵對東南亞最新報價更已接近1,000美元。

國際經濟方面，國際貨幣基金(IMF)四月上調今(110)年全球經濟成長率達6%，高於一月預測的5.5%，反映主要國家推動大規模刺激政策，以及疫苗施打後帶來的經濟復甦。台灣消費、出口、民間投資同步成長，其中民間投資預計突破4兆新台幣，行政院國發會公布二月景氣對策信號為景氣熱絡的「紅燈」，睽違十年來首見，顯示經濟成長動能依然強勁。

此外，美國、中國大陸將分別投入2.3兆美元、10.6兆人民幣擴大新基建計畫，全球用鋼需求將持續升溫；世界鋼鐵協會(Worldsteel)四月最新短期預測(SRO)修正今年全球鋼鐵需求成長由4.1%上調至5.8%，明(111)年續成長2.7%。大陸兩會已訂定2030年達到「碳達峰」及2060年「碳中和」目標，並於今年三月起在煉鋼重鎮-河北唐山嚴格執行減排限產措施，最高減產比例達50%，加上國際間鋼鐵供應短缺情況因疫情、氣候及運輸等因素短期內難以緩解，更加劇全球鋼鐵供應吃緊、交期拉長的局面。

中鋼開月盤的六項產品5月全面上漲，其中，熱軋鋼板每公噸漲2,000元，熱軋軋延料漲2,500元，熱軋一般料漲2,000元，冷軋一般料漲2,300元，電磁鋼捲(中低規/高規)漲500/1,000元，熱浸鍍鋅鋼捲建材、烤漆料漲2,500元。

(時報資訊)