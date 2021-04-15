「2021苗栗客家桐花祭」將於18日起至5月30日登場。（苗栗縣政府提供／陳育賢苗栗傳真）

「2021苗栗客家桐花祭」將於18日起至5月30日登場，白色花海目前已漸漸綻放在苗栗山林間，縣府、公所與協會將接續舉辦14場桐花祭活動，包括有桐花婚禮、漫步賞桐步道、市集及音樂派對等，民眾可「共下來苗栗賞桐賞螢遶山花」，欣賞白雪美景。

縣長徐耀昌表示，苗栗桐花之美居全台之冠，目前有些地方桐花已綻放枝頭，為桐花祭揭開浪漫序幕，期望透過這場春季賞花盛事，串聯各鄉鎮客庄風情與自然人文魅力，活絡在地產業發展，讓民眾深入體驗苗栗桐花步道之美及感受浪漫客家風情。

文化觀光局長林彥甫表示，春遊苗栗正是時候，除縣府將於4月25日舉辦客家桐花婚禮，打造全台獨特唯一的浪漫桐花幸福殿堂外，另有13場相關活動，包括4月18日頭份社會志工協會「油桐永和健走暨土地公巡禮」活動、4月24日大湖鄉公所有「大湖桐花祭」、4月24、25日通霄鎮公所「霄遙賞桐趣」。

4月24、25日苗栗舊山線文化產業協會「公揹婆桐你來寮舊山線」、4月25日苗栗縣領先跨業交流協會「歡喜桐遊，好山好水好心情，領先樂活」、4月25日銅鑼鄉公所「銅鑼鄉客家桐花祭」、4月25日三灣鄉公所「三灣客家桐花祭」。

5月1日三義鄉公所「義起桐花漫慢遊─三義桐花市集」、5月2日苗栗縣濫坑社區發展協會「客家桐花祭─桐遊相思桐花步道」、親情牽賞雪趣、5月2日苗栗縣南庄鄉觀光產業協會「浪漫台三線、浪漫桐花飄─茶園坪健走闖關趣」。

5月15日南庄鄉公所「健行賞桐遊南庄」、5月15至5月30苗栗市公所「桐雪紛飛，花見苗栗」及5月29日公館鄉公所「公館鄉漫步客庄桐樂趣」共14場豐富多元的系列活動。

此外，4、5月也是螢火蟲的季節，苗栗縣地區因低開發、保留原始山林環境，孕育出豐富的自然生態，先天條件佳，加上後天細心保存，創造出全國知名的賞螢祕境，包括卓蘭鎮岩川森林民宿、大湖鄉大窩山區及「國際慢城」三義及南庄鄉，緊鄰溪澗、峭壁、谷圳及老籐等特色景點，都可以在仲夏時期感受到螢火蟲的繁星點點。

縣府表示，後疫情時代國旅正夯，2021苗栗桐花祭已正式開跑，快趁著花期安排1場戶外輕旅行吧，歡迎全國親子漫遊苗栗小鎮，感受浪漫桐情賞螢客庄魅力。相關活動訊息可至客委會官網、縣府觀光局官網站或追蹤「苗栗玩透透」臉書專頁瀏覽。

(中時 )