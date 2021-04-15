網壇名將喬柯維奇（Novak Djokovic）的父親斯爾詹.喬柯維奇（Srdjan Djokovic）曾聲稱費德勒(Roger Federer)在15年前就曾抨擊過他兒子，因此他不是個好人。而這他不是首次指責費德勒了，先前就曾噴他人品有問題，認為他總在忌妒兒子，之後又表達希望費德勒不要退役，因這樣兒子有更多機會擊敗他，提升自己對戰數據。

但儘管父親不只一次用言語攻擊費德勒，喬柯維奇卻從沒針對此事做出正面回應，不過他最近終於表態了，他堅稱自己並不是很同意父親的觀點，但也強調不會因此譴責父親。「我不能控制他說什麼話，每個人都有權說出自己的想法，但我並不是總同意他說的每件事。我愛他，他一直给我最大的支持，而他是個激情四射的人，一直想要保護我，我當然會支持他。」

而對於喬柯維奇的回應，外媒網站說道：「當自己父親對費德勒發表爭議性言論、習慣對費德勒無禮時，喬柯維奇這次選擇站在父親這一邊。」不知媒體此言論是否想帶動動風向，但相信喬柯維奇並不想造成任何紛爭。目前喬柯維奇正參與蒙地卡羅大師賽，首輪對上義大利好手辛納（Jannik Sinner），輕鬆以直落二收下首勝，這也是他在ATP1000大師賽等級賽事的16連勝。

(中時新聞網)