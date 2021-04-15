《英雄聯盟》季後賽進入尾聲，4大賽區(中國、韓國、北美、歐洲)中目前僅剩中國賽區(LPL)的冠軍尚未出爐；韓國賽區(LCK)冠軍無意外由現任世界冠軍DWG戰隊拿下；北美賽區(LCS)則是由法王Perkz領導的C9戰隊奪冠，歐洲賽區(LEC)常勝軍G2電競意外遭淘汰並由馬德里獅子(MAD)搶下冠軍王座。

中國賽區的冠軍決賽安排在本周日(4/18)下午5點舉行，由趣加鳳凰(FPX)對上皇族RNG，勝者除了能獲得春季賽冠軍獎盃之外，還能代表中國賽區前往冰島首都雷克雅維克，參加5月份的季中邀請賽(Mid-Season Invitational，MSI)，與其他11大賽區的冠軍隊伍競逐全球最強戰隊的頭銜；而中國賽區的代表隊一向是MSI奪冠的大熱門，因此中國賽區的冠軍決賽所受到的關注度是遠勝於其他賽區的決賽。

回到本周日的中國決賽，先說趣加鳳凰(FPX)，本賽季經歷打野選手小天(Tian)因精神壓力太大宣布暫離賽場，以及“博人傳”(BO不當競技事件)等風波，例行賽戰績排名第5的FPX，在多數人都不看好他們能在季後賽走得長久的預期下，從第2輪的比賽一路打進冠軍決賽，途中陸續擊敗RA戰隊、京東電競、皇族RNG以及EDG戰隊等強隊，過程中可以看到，重回賽場的小天逐漸找回了2019世界大賽fMVP的身手；韓籍選手牛寶(Nuguri)則是展現了第一上路的實力，幾乎沒有任何上路選手能在對線方面壓制牛寶；下路ADC選手lwx季後賽的狀態火熱，平均每局拿下5.6個擊殺數以及單局最高11個擊殺數的紀錄。整體來看，FPX全隊在季後賽的狀態如倒吃甘蔗，越打越好。

至於例行賽排名第1，擁有LPL最頂尖雙C組合(Cryin及GALA)的皇族RNG，在季後賽第4輪首戰遭遇FPX，比賽結果跌破眾人眼鏡，RNG直落3被完封落入敗者圈，並與敗給EDG戰隊的滔博電競(TES)爭取敗部復活的機會。後續RNG在敗部分別擊敗TES和EDG，再次奪回冠軍決賽的門票。然而，冠軍決賽RNG再次遭遇FPX，雙方上路和打野選手的差距能夠拉近多少？以及RNG是否能克服前次比賽被FPX完封的心魔？將是本次比賽RNG能否取勝的重要關鍵。

綜合來說，兩隊中、下兩路的選手實力差距不大，至於上路和打野則是FPX的選手表現較佳；看好狀態越打越好的FPX能夠再次打敗RNG，拿下春季賽冠軍，因此推薦可買運彩不讓分「趣加鳳凰」勝。

(中時新聞網)