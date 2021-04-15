NBA美國職籃紐約尼克目前戰績29勝27敗排名東區第7並不亮眼，但不要忘記上一季他們可是東區倒數第4、無緣於季後賽的砲灰球隊，相隔一季就一舉躍升成為充滿競爭力的球隊，最高興的除了紐約尼克的忠實粉絲以外，運彩讓分玩法的忠實粉絲們也笑得合不攏嘴！因為尼克本季的讓分過盤率有六成，近一個月的讓分過盤率更是高達76%！換句話說這一個月在讓分玩法(無論尼克是讓分方還是受讓方)看好尼克的朋友們，有接近八成的機會抱回彩金。本季尼克給予球迷一種可以和任何強隊纏鬥到最後的感覺，公鹿(目前東區第3)、爵士(目前西區第1)都曾是他們的手下敗將呢！

『防守』是尼克本季最大的武器，尼克本季挖來防守至上的錫伯杜(Tom Thibodeau)擔綱總教練，百回合失分(DFFRTG)從上季的112.4(聯盟第23名)本季躍進為107.4(聯盟第3)！對手命中率(OPPFG%)僅44.1%聯盟最低，對手三分球命中率(OPP3P%)33.8%也是聯盟最低。錫伯杜所打造的防守體系讓防守不再被動，面對聯盟當今最火紅的擋拆進攻，尼克的側翼球員提前包夾持球者，迫使進攻球員停球並限制其傳球路徑，其他防守球員再用飛快的腳步輪轉協防弱邊，如此積極的防守方式容易消耗大量的體能，因此會盡可能降低PACE(平均48分鐘攻守回合數)維繫球員體能，尼克本季的PACE為96.58聯盟最低。

總而言之運彩玩家們只要碰到尼克的比賽可以瞄準下面幾個玩法：1.『讓分』玩法尼克勝，本文首段提到高達76%的讓分過盤率十分難得。2.『大小』玩法的小分，尼克本季小分率高達64%，這是他們精銳的防守與極低的PACE造成。3.『勝分差』玩法1~5的選項，尼克的比賽分數低、纏鬥能力強，面對實力頂尖的對手不容易大比分落敗，開季至今55場比賽與對手出現5分分差內的賽果次數高達17次(佔30.1%)值得參考。

(中時新聞網)