徐則鈺律師會同公視至刑事警察局電信偵查大隊報案前受訪。（公視提供）

斥資逾兩億，由公視和myVideo共同出品，原子映象製作的影集《天橋上的魔術師》，改編自臺灣作家吳明益同名小說，金獎導演楊雅喆執導，耗時5年打造，優質內容於播出後引發廣大迴響，在串流平台上也獲得佳績。然卻引來盜版覬覦，經公視主動查察，已發現30餘個網站盜版放置。公視嚴厲譴責盜版的行為，今日（15日）上午公視代總經理徐秋華與律師徐則鈺，會同公視節目部經理於蓓華與法務、行銷部門人員共同前往刑事警察局電信偵查大隊報案，不排除進行跨海維權官司，循法律途徑解決、打擊盜版。

徐秋華表示，盜版作法非常不尊重原創，希望能有積極作為進行維權，也呼籲觀眾尊重原創，打擊盜版，跟公視共同維護台劇創作的生命力。她也表示屆時將根據證據或追到的盜版事實，進行求償。

徐秋華也表示，「公視出品」近年來已成優質戲劇品質保證，最新消防職人影集《火神的眼淚》耗時3年嘔心瀝血打造，將於5月1日上檔，但尚未播出竟已有網站標明10集播放，但點進後卻是釣魚或非法網站；公視史詩旗艦戲劇《斯卡羅》也已出現在盜版網站上，也提醒民眾「千萬不要受騙」。

徐則鈺律師指出，「盜版刑事刑責包含擅自重製，以及擅自公開傳輸，違反著作權法第91、92條等法律」，他說，公視到刑警局電偵大隊對非法網站提出刑事告訴來保護自身權益，也不排除這些非法網站的主嫌或行為人就在台灣，需要請警方協助調查。

公視強調，「不論觀看或是散佈影片，都屬盜版行為」，呼籲觀眾收視正版台劇作品，齊心守護台灣珍貴的影視與文創產業。拒絕盜版才是支持智慧財產、尊重原創，也才能讓劇組、演員的付出和努力被看見，而出品方也得以不斷地推出新作給觀眾。

《天橋上的魔術師》於今年2月20日至3月20間在公視頻道首播。目前則於每週六晚間8時，華視頻道播出；也在「公視＋」、myVideo及Netflix等影音平台上架。

(中時 )