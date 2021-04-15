花蓮縣消防局推薦民眾在手機下載「119報案App」後，即可快速提供手機所在位置座標給119執勤台。（花蓮縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

台鐵太魯閣號出軌事故，花蓮縣消防局回顧事發當天，首通報案是一名女性，由於當下可能因為驚慌，甚至不知道列車行駛到何處，僅說出「我們坐火車…撞到東西了…但不知道自己在哪裡」。對此，消防局推薦民眾在手機下載「119報案App」，即可以更快的速度定位完成報案。

台鐵408次太魯閣號4月2日早上9點28分行經花蓮清水隧道時，不慎擦撞滾落軌道的釀禍工程車，導致列車發生出軌意外。花蓮縣消防局在9時31分接到首通女性打來的報案電話，不過卻說不出自己當時身處何處，直到後來有名男乘客稍微鎮定說出「清水隧道」後，消防人員才有辦法確認事故地點前往馳援。

有鑑於此，消防局建議民眾可在Android或Apple手機上裝設「119報案App」，畫面有「救護報案」、「火警報案」及「簡訊報案」3種方式，前2種可以直接進線撥打119進行語音報案，負責該轄區值勤台獲報後，即可立即取得報案人手機所在位置的座標。

民眾如未安裝「119報案App」，Android手機可點開「 Google Map」、Apple手機則是「地圖」，畫面上會出現小藍點，只要在上面按住2秒後再放開，視窗即會顯示目前現在所在位置的座標。另外，使用Apple手機的民眾也可以透過內建「指南針」App，取得所在位置數字座標資訊提供給119。

消防局提醒，若報案現場網路訊號不佳，值勤台會傳送「強化定位簡訊」給報案人，不過須徵得他們的同意，才能快速獲得回傳的座標位置。不過，若在無通話訊號情況下，則須強制撥打112，不然此方法可能行不通。

由於台鐵先前公布緊急電話，引來不少人「濫打」，讓不少調度員崩潰；花蓮縣消防局長林文瑞呼籲民眾珍惜有限救災資源，勿謊報、惡意騷擾或讓兒童嬉鬧撥打119，以免違反消防法第36條規定「謊報火警或無故撥火警電話者可處新台幣3千元以上1萬5千元以下罰緩」。

(中時 )