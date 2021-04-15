一名男子約女性朋友看電影，對方用彼此還不了解為由拒絕，甚至罵男子是「渣男」。男子無奈嘆到「看個電影好難！」。而眾多網友看完兩人間的對話，紛紛大笑回應：「做人好難」、「長相問題」、「牽手就懷孕不懂嗎？」。

約吃飯、逛街、看電影是相當一般社交活動，然而一名男網友卻在臉書社團《爆廢1公社》發文感嘆：「看個電影好難！」。從他附上的對話截圖可看到，原PO先說「朋友推薦去看電影，想問你有沒有興趣」。

女方拒絕，表示「我們還不了解吧」，原PO也回應「沒關係、不勉強」，接著女方質疑「所以你就是這樣輕易約女生出來唷？」、「算了我們不是同一路人」，最後更撂下「渣男」2字，讓原PO相當傻眼回「約看電影就是渣男？」，女方又回「對」、「心裡有數就好」。

這段對話讓眾多網友也相當傻眼，紛紛留言：「做人好難」、「長相問題」、「純粹是因為少了敞篷跑車⋯」、「看電影會懷孕你不知道嗎」、「那種是牽手就要結婚了」、「不是牽手就懷孕嗎」、「依照這邏輯，女生如果拜託男生幫忙處理事情，那男生可以馬上回:妳這個賤貨~就只想把我當工具人。這邏輯很棒~沒問題」、「你應該要說，朋友推薦去看電影，然後我把電影院買下來了，你要不要去挑一下你想看哪部？」。

不過也有人跳出來替女方說話：「可能真的不熟」、「不知樓主跟對方認識多久，我有那種自己冒出來5-10分鐘的然後說要來找我玩、看電影，我真覺得有夠恐怖」、「女生覺得你對他有意思所以做出防範吧」。

(中時新聞網)