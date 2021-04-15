各國陸續開始接種疫苗，經濟活動恢復加速，花旗(台灣)銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞表示，美元走勢方面，美國經濟復甦，近期美元預期觸底反彈的走勢下，建議歐元、日圓逐步配置到美元。

充沛的流動性持續支撐市場，經濟復甦趨勢明確，走過2020年經濟緊縮期，全球景氣及企業獲利迎來強勁反彈，花旗集團上修全球經濟成長率預測，從2020年-3.6％上修至2021年5.5％，2022年上看4.0％。

美國1.9兆美元紓困案獲得國會通過，聯邦政府祭出史上最大規模財政刺激方案，加上各國央行持續推動寬鬆的貨幣政策，有助全球經濟動能回升，延續經濟擴張力道，企業營收大幅反彈，花旗集團對全球企業每股盈餘(EPS)預測從2020年的-20％，大幅上修至2021年25％。

曾慶瑞表示，第二季景氣升溫，股優於債的投資主軸不變，全球金融市場波動加大將成常態，建議採取多元布局策略，投資主題聚焦新興亞洲、長壽題材、數位科技、新能源等創新產業。把握「三好一公道」投資策略，布局後疫情時代的投資先機。

拜登新政府推動1.9兆美元的財政刺激方案，近期再公布2.3兆美元的基礎建設計畫；在疫情控制方面，歐美各國陸續展開大規模的疫苗施打計畫，有效降低新冠疫情的傳染率，財政及公衛政策雙管齊下，帶動全球景氣加速復甦，總體經濟面及資金面利多行情持續反映在股市表現，花旗集團維持股市優於債市的資產布局觀點。

債券市場方面，受到寬鬆貨幣政策影響，市場充沛的資金，使得債券殖利率持續位於低檔，相較於成熟市場的全球主題債，新興市場債因基本面良好並具有較高的殖利率，預期將吸引更多資金流入。此外，看好景氣復甦加速，通膨預期升溫，美國十年期公債殖利率近期震盪上揚反彈至1.7％，具備抵禦利率上行風險的高收益債，也是經濟復甦環境下，看好的固定收益標的。

(中時 )