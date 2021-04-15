美國足球大聯盟（MLS）將在本週末（4/17）點燃戰火，2021的MLS有五件大事你需要知道，以下讓你一次看懂免煩惱。

1.美足聯再增一支新球隊。MLS從未停止擴張的步伐，2021年又有一支新球隊加入，是主場位於德州的奧斯汀FC（Austin FC），這使得MLS的總隊數擴增至27隊，未來兩年還會有夏洛特FC（Charlotte FC）和聖路易城（St. Louis City SC）加入，MLS總隊數已經直逼北美四大職業聯賽。奧斯汀FC的擁有者是「兩棵橡樹創投公司」（Two Oak Ventures），其中一名股東是奧斯卡影帝馬修麥康納（Matthew McConaughey）。

2.加拿大球隊以美國為家。受到新冠疫情影響，美國和加拿大的出入境仍有諸多限制，為免除檢驗和隔離等問題，3支加拿大球隊本季在新冠肺炎旅行限制期間都將以美國為家。CF蒙特婁的主場是佛羅里達州國際邁阿密球場、多倫多的主場是佛羅里達州奧蘭多城球場、溫哥華白浪的主場是猶他州力拓球場。附帶一提的是，CF蒙特婁原名是蒙特婁衝擊（Montreal Impact），新賽季起改用新名字。

3.新賽季試行腦震盪替補。MLS將在本賽季試行「腦震盪替補」規則，此項規則在於保護在場上受到嚴重撞擊而可能會有腦震盪疑慮的球員，每場比賽每隊都有兩個額外的腦震盪替補換人名額，不影響原來的換人名額。此規則本賽季在英超也有實施，測試期至2022年8月31日，國際足總會負責監督此規則的可能變化。

4.沿用去年替補五人規則。去年因為新冠疫情導致全球大部份比賽一度停擺，也有許多球員感染而需要隔離，國際足總因應這特殊狀況修改換人規則，從原先每隊3個換人改為可換5人，但必須在3次換人機會中使用（半場換人不計算在內）。MLS今年將沿用此換人規則，但按照國際足總原先的計劃，替補5人的規則延展至今年7月31日，但MLS今年賽季12月才結束，8月會不會改回替補3人有待後續觀察。

5.讓球迷興奮的幾名新兵。新冠疫情導致出國困難，MLS今年招募海外球員也陷入困境，甚至流失了不少歐洲球星。不過，本季仍然有幾名值得球迷注意的新血加入，像是奧斯汀FC以「指定球員」從阿根廷獨立隊引進的巴拉圭國腳多明古斯（Cecilio Dominguez）；國際邁阿密從西布朗維奇迎來曾在英超出賽超過200場的英格蘭左後衛吉布斯（Kieran Gibbs）；曾代表美國國家隊踢過45場國際賽的28歲前鋒伍德（Bobby Wood），職業生涯都在德國踢球，今年加盟皇家鹽湖城，美國球迷終於可在自家聯賽看到他的演出；巴西名將帕托（Alexandre Pato）在中超閃耀兩個賽季後，2019年回巴西二度加盟聖保羅，今年也將首度駕臨MLS，以自由球員身分加入奧蘭多城；FC辛辛那提今年搬到新球場，也以1,500萬美元引進了一名大物新人——年僅21歲的巴西前鋒布雷尼爾（Brenner），去年才是布雷尼爾效力聖保羅的第一個完整賽季，各項賽事上陣38場攻入22球，絕對是讓其他球隊頭痛的鋒線殺手。

(中時新聞網)