繼賣座強片《翻供》之後，以人氣韓劇《雖然是精神病但沒關係》風靡全球的徐睿知，攜手實力派影星金剛于在懸疑驚悚電影《迴憶》同台飆戲。片中失憶的徐睿知在丈夫金剛于陪伴之下開始回歸正常生活，卻發現自己竟有預見未來的能力，更意外發現丈夫隱瞞了天大的秘密，她努力拼湊記憶抽絲剝繭，試圖尋找真相。曾以《今天決定我愛你》、《消屍的夜晚》精湛演技驚豔四座的金剛于，此次在新作《迴憶》中亦正亦邪的雙面人演出充滿戲劇張力，他說：「我刻意不讓自己清楚分辨角色的善與惡，我想讓觀眾看到他多元的樣貌。」導演徐有玟讚賞：「金剛于出色的表演提高了整部電影的質感，在懸疑驚悚、高潮迭起的劇情進展中，我很驚訝他能在這麼混亂的狀況中表現出角色濃厚的情感，真的讓人驚艷！」

與青龍獎和大鐘獎並稱韓國三大影視獎的百想藝術大獎日前公布第57屆入圍名單，女神徐睿知以《雖然是精神病但沒關係》強勢入圍「最佳女主角獎」，與主演《哲仁王后》聲名大噪的勁敵申惠善角逐寶座。值得一提的是申惠善在去年的《翻供》中精湛演技驚豔四座，而今年徐睿知更接棒推出懸疑驚悚電影《迴憶》備受矚目。《迴憶》4月29日在台上映。

(中時 )