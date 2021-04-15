「Breaking Defense」14日報導，美國聯邦調查局(FBI)局長瑞伊（Christopher Wray）在出席參議院情報委員會年度全球威脅聽證會時證實，目前FBI進行中的中國大陸調查案已逾2,000起，平均每10小時就新增一起調查案，近年成長率更達1,300%；民主黨籍聯邦參議員華納（Mark Warner）更直指中國大陸、網路與新興科技，為全球前三大威脅。

這場聽證會的登場時機，恰逢美國情報總監辦公室(Office of the Director of National Intelligence, ODNI) 13日公布《2021年度威脅評估》報告。也因此，該報告與國家情報總監海恩斯的證詞，成為聽證會的焦點。相對於報告中列出外國對手、網路安全、全球恐怖主義與氣候變遷等威脅；14日的聽證會則聚焦於中國大陸威脅、網路安全、新興科技與新冠肺炎等一系列跨國問題。

不過，中國大陸帶來的挑戰，無疑是與會人士最為關心的焦點。瑞伊就指出，每10小時就有一起關於中國大陸的新調查案成立，「我可以保證，這不是因為我們的幹員沒別的事幹而一直追著北京打」。日前美國司法部才證實，FBI在未通知當事人的情況下，自美國伺服器上刪除大陸惡意軟體。

ODNI今年的威脅評估報告顯示，許多威脅都與網路有關；不論是外國駭客攻擊，還是全球供應鏈上的網路漏洞，又或是利用網路進行的非法金融活動，皆與網路有關係。

海恩斯更強調，這種趨勢的步調、複雜性與影響，已對情勢轉變產生深刻的效應；華納則在聽完簡報後驚呼，「這真是近來我聽過最驚人的威脅清單」。

ODNI的報告與網路密不可分。其中指出，外國對手愈來愈廣泛地增加網路使用，讓網路的未來更具破壞性並帶來混亂的網路行動。隨著各國展開更具侵略性的網路行動，平民百姓也愈來愈容易受到影響。不論是企業、新聞媒體工作者或宗教上的少數族群，都在影響的範圍之內。甚至，敵對網路戰士採取的行動，儼然成為言論自由的最大威脅。

報告警告，隨著各國面臨內部安全威脅、大型科技企業限制自由言論的挑戰，民主國家將持續爭辯如何保障隱私與公民自由。個人隱私、公民自由與國家安全之間的緊張關係，將持續成為大眾辯論的焦點。

美國網戰司令部(CYBERCOM)與國家安全局指揮官中曾根(Paul Nakasone)更表示，網路威脅的不斷發展下，雖然不會形成新的法定權威，卻可能暴露美國網路安全的盲點，而這讓聽證會焦點馬上聚集在大陸、新興科技與美國因應新情勢的能力。

面對北京發展新興科技並帶來相應威脅，美國應如何建立監控能力，海恩斯避重就輕地回答，「情報界很清楚大陸與美國競爭科技界龍頭的地位」；中央情報局(CIA)局長伯恩斯(William Burns)則表示，CIA下轄的5個處(directorat)中有2個處負責科技與網路威脅。甚至，近3分之1的CIA官員都在積極應對新興科技與網路問題。

瑞伊補充道，除了中國大陸，沒有任何政權能威脅美國的創新、經濟安全與民主理念，或是掌握一系列的工具，能從各種層級、深度、廣度且持續地影響美國企業、學術機構與政府。

當議員詢問中曾根，美國在網路安全上是愈來愈好還是江河日下；中曾根坦言，「我們對手的表現是持續地更好」，但美國整個政府正努力提高網路防禦力與回應能力。

他強調，美國發生過兩次重大駭客入侵事件，分別是美國資訊科技公司SolarWinds與微軟企業電子郵件Exchanger伺服器遇駭。這兩次入侵讓美方掌握對手的攻擊範圍、規模與複雜性。

至於對於私人企業的建議，特別是關鍵基礎設施的營運商，中曾根強調威脅是很真實的。沒有任一間企業或政府部門中的任何單位，能夠提供國家必須的防禦。換言之，團隊合作很重要，這也是美方發展的關鍵。

瑞伊則補充，美國關鍵基礎設施高達90%由私人企業擁有並經營，民間快速偵測並緩解風險的能力相當重要。民間應將網路安全視為戰役，而非單一事件；甚至，這已經不是哪個機構是否會受到威脅的問題，而是何時才會發生威脅。考核過去各種威脅與風險，單就網路安全來看，任何一家企業的興衰，都與其他公司的盛衰息息相關。

聽證會上也談到拜登將於911前將所有部隊撤離阿富汗，並警告這恐讓恐怖主義風險大增，以及「伊斯蘭國」與基地組織仍是國際間重大威脅；不過，海恩斯認為這兩個組織的能力都已經下降。

至於新冠肺炎的起源究竟是否為大陸，海恩斯表示目前情報界仍不清楚最初傳播的地點、時間或方式；不過，情報界有兩種觀點，一種是自然產生，是因為人與動物接觸而來。另一種是因為實驗室意外而外流。

(中時新聞網)