【愛傳媒滾動力頻道專欄】根據國際知名旅遊美食網站《Big 7 Travel》2019公佈的「全球50大最友善城市」排行名單，榜首由溫哥華拿下，前十名中只有兩個亞洲國家，除了吉隆坡之外，唯一入選的就是台北。

以台北人對於國際旅客的親和力，和對於同志文化的高度接納，大幅提升台灣在國際旅遊推廣的知名度，榮登第四順位！然而，在觀光友好的背後，當外國朋友真想來台定居時，遇見的會是同樣美麗的風景嗎？

來自比利時的創業家Vincent與夥伴Sebestien，前後分別以學生身份訪台，兩人紛紛觀察到在尋覓租屋過程中，外國人要在台灣找到適合的租屋房源相對困難。

歷經租賃挫折，卻也同步帶給Vincent對外國客租屋需求的新發現，他歸納出語言不通、年長房東較難以信任外國客，以及外國朋友對於台灣文化了解不深等，外國客常遇見的租賃問題，結合商管專業和連續創業的經驗，開啟My Room Abroad 租屋平台的媒合事業。

創業之路猶如邊走邊學的長期課程，從完全不懂中文，到與台灣房東建立友好情誼，Vincent從不放棄與房東溝通，同時以降低房東損失為出發點，開放房東提前刊登未來房源，降低空屋率風險；透過集結外國租客行腳台灣的探索活動，讓租客更融入和認同台灣，連帶的也建立起MRA在國際間的口碑。

現在的Vincent帶著伴侶長年定居台灣，成為道地的台灣通，問起除了喜歡台灣的創業環境，他口袋裡還珍藏哪些寶島秘境，他笑著說：「每到假日，我們就騎著摩托車、背著帳篷四處探索，最遠曾從台北騎到台東、大霸尖山等高山，光是玉山我就攻頂了3次。」

他非常喜歡齊柏林導演說的一句話：「很多人說台灣很小，我會反問他說『你都看過了嗎？』」

作者為影片創作頻道

照片來源：滾動力頻道截圖。

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(中時新聞網)