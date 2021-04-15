樹林焚化廠將在6月整建，新北市廢棄物清除處理商業同業公會15日邀請業者簽署「垃圾清除處理費用不漲價、不棄單」宣言，清運業者承諾在樹林垃圾焚化廠6月整建期間，不會伺機調整垃圾清運費用、不會惡意棄單停止收運社區垃圾，進場車輛加裝GPS配合申報及查稽，並配合垃圾調度因應措施。

新北市樹林垃圾焚化廠營運至今已超過20年，為維持樹林廠妥善處理轄內垃圾能量，今年6月至7月，將展開廢氣處理系統及中央控制系統設備改善，6月1日至30日垃圾焚化廠將全面停爐。

環保局強調，全國各焚化廠每年多於5月底前完成歲修作業，希望6月夏季用電期間能全量焚化運轉，提高焚化售電費率。樹林廠規畫6月整建，已避開外縣市歲修期程，清運業者即可跨區分流、靈活調度垃圾至其他縣市處理。

整建期間，環保局將藉轄內三座焚化廠貯坑相互調節，規畫進廠垃圾打包作業，提高收受量能。同時推出焚化廠管理新措施，5月1日起全面實施進廠車輛GPS進場管制，遏止民間清運業者夾帶外縣市垃圾進廠。

(中時 )