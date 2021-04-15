台股今(15)日早盤在台積電法說前觀望、加上停電風波衝擊下，指數開震盪小跌，電子股成交比重不到6成，惟其後在塑化、金融、鋼鐵等傳產族群給力，加上權值股回神下，指數一路出衝高，終場收漲210.76點、報在17076.73點，衝上歷史新高，成交量則收斂到3619.88億元，台股隨量能減緩，顯示市場籌碼有利換手，華南永昌董事長儲祥生就認為，現在大盤看起來還是氣很盛，資金健康輪動下，漲多個股休息一下反而是好的。

電子股今成交量縮到6成下，交出主導權，台積電(2330)法說登場前，驚傳停電意外，今股價一路震盪，尾盤拉高，收漲1.14%，大立光(3008)早盤後回溫拉高，收漲0.99%，鴻海(2317)則收小跌0.4%。面板雙虎有鑑於第二季面板供應鏈缺料更嚴重、交期拉長一倍，友達(2409)、群創(3481)收盤分別上漲2%、1%，彩晶(6116)則是在盤中翻黑收跌。

IC設計族群今日儘管世芯-KY(3661)苦吞第5根跌停，但其餘個股陸續走出陰霾，敦泰(3545)以220元漲停鎖住，天鈺(4961)大漲6%，義隆(2458)、聯詠(3034)漲幅也分別達4%、3%，指標股聯發科(2454)則是尾盤拉高上揚2%。

傳產股今獲資金潮青睞，尤其是原物料相關塑化、造紙、鋼鐵等，塑化股今全面喊漲台塑(1301)一度大漲4%，南亞(1303)漲幅也近3%，台化(1326)、台塑化(6505)漲幅均在1~2%，不僅是指標台塑家族，台聚集團則有亞聚(1308)大漲逾8%，台聚(1304)、台達化(1305)、華夏(1305)漲幅也在5~7%，其餘二線股聯成(1313)、國喬(1312)、中石化(1314)也全數大漲。昨日漲停的中鋼(2002)今收漲0.15%，反倒二線鋼鐵股千興(2025)、中鴻(2014)、春雨(2012)等則持續上攻。

金融股今日也是風光演出，富邦金(2881)大漲5%，國泰金(2882)漲幅也逾2.5%，其餘華南金(2882)、開發金(2883)、新光金(2888)等也上漲逾1%，扮演今另一撐盤主力。

華南永昌董事長儲祥生表示，現在大盤看起來還是非常旺、氣很勝，今年漲停家數來到約50家，權值股也呈現小漲居多，目前看來台股格局就是漲幅很大、或是本益比很高的休息整理，金融股漲、塑化等接棒，資金健康輪動，其實對台股後續發展可望是正向的，「漲多個股休息一下反而是好的！」

儲祥生進一步表示，目前美股也還是很樂觀，在台股連動性強下，對台股後續發展也是有利的，目前修正的族群都是之前已經漲多過熱的，整體來說，台股後續還有再攻實力，其實今天就已經有看到回溫跡象。

全球隨著疫苗持續施打，加上拜登總統提出基建法案，美國景氣復甦確立，FED持續釋出寬鬆論點，IMF上修經濟預測，有利全球股市呈現多頭氛圍。加上美股進入財報季，企業財報利多可期，以台股來說，上市櫃公司3月份營收全數出爐，單月營收達3.36兆元，月增26.27%及年增24.98%，不但創下今年以來單月新高，也是史上最強3月營收，整體基本面依舊強悍，指數不僅力守5日均線，且短中長期均線呈多頭排列，指數下檔有撐，多方格局未變，加上歐美市場在疫情受到控制後，第三季將出現強勁的需求回升，將帶動台廠營運持續走高。

(時報資訊)