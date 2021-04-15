元太(8069)新上市的E Ink Spectra 3100黑、白、紅、黃四色電子紙獲TPV冠捷科技採用，冠捷將推出7.3吋桌上型彩色電子紙廣告牌。產品以雙面E Ink Spectra 3100電子紙顯示器的設計，透過黑、白、紅與黃等四色墨水粒子顯示，可顯示鮮明與吸睛的圖像，將鎖定企業、餐飲、銀行與零售等場域的資訊與廣告看板應用。

由於電子紙具有省電、畫面持續顯示不耗電的雙穩態特性，7.3吋彩色電子紙廣告牌的產品設計結合電池驅動，讓廣告牌具備無線且方便移動設置的特色。不僅如此，電子紙不自發光，是透過反射環境光源來顯示的特性，不會干擾環境氛圍，適合做為會議室名牌、桌牌或議程牌、餐飲桌邊促銷廣告看板、以及銀行櫃台資訊說明牌等數位化顯示應用。

7.3吋彩色電子紙廣告牌搭配冠捷開發的手機APP即可更換顯示的圖像與文字，操作介面簡單直覺，可迅速即時更新內容，除減少紙製桌牌、廣告宣傳海報印刷的紙張消耗，也可節省紙張印刷與人力張貼時間，有助於工作效率的提升。

冠捷將優先以會議室桌牌應用導入旗下位於大陸的四座製造廠中，而除了一般企業應用，亦將推廣彩色電子紙廣告至政府單位、銀行、餐飲、零售等領域。7.3吋彩色電子紙廣告牌預計於2021年7月正式上市。

(時報資訊)