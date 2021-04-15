因近期新冠疫情、氣候及運輸等因素，促使國際鋼鐵供應短缺情況加重，加上歐美鋼價創新高，而大陸寶武、鞍鋼也分別大幅調漲盤價，令中鋼5月盤價全面大漲；業者表示，現階段中鋼價格相較國際行情走勢落後許多，且煉鋼原料及運輸成本居高不下，因此國內鋼市順勢補漲。

中鋼5月盤價，熱軋鋼品每公噸漲2000至2500元，冷軋每公噸漲2300元，電磁鋼捲漲500至1000元，熱浸鍍鋅鋼捲漲2500元，平均漲幅達8.1%。(商品行情網)

(時報資訊)