《商情》順應國際走勢 中鋼5月盤價大漲8％ 15:062021/04/15 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因近期新冠疫情、氣候及運輸等因素，促使國際鋼鐵供應短缺情況加重，加上歐美鋼價創新高，而大陸寶武、鞍鋼也分別大幅調漲盤價，令中鋼5月盤價全面大漲；業者表示，現階段中鋼價格相較國際行情走勢落後許多，且煉鋼原料及運輸成本居高不下，因此國內鋼市順勢補漲。 中鋼5月盤價，熱軋鋼品每公噸漲2000至2500元，冷軋每公噸漲2300元，電磁鋼捲漲500至1000元，熱浸鍍鋅鋼捲漲2500元，平均漲幅達8.1%。(商品行情網) 《鋼鐵股》連11揚 中鋼5月內銷盤價漲8.1％ 《國際油價》庫存銳減 美油期貨漲近5％ (時報資訊) #中鋼 #盤價 #走勢 #每公噸漲 #順應 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》經濟增長 大阪期膠漲逾2％ 12:502021/04/15 財經 中鋼5月份內銷盤價全面大漲 平均漲幅8.1％ 14:392021/04/15 財經 自行車雙雄早盤漲逾3％ 09:552021/04/15 財經 《晨間解盤》提高警覺 控制好持股比率(倫元投顧提供) 07:442021/04/15 財經 中鋼觸漲停 股價九年高 04:102021/04/15 財經要聞 《國際油價》原油亞洲電子盤回落 11:252021/04/15 財經 電感股王公開申購 價差飆逾9萬元 09:502021/04/15 財經 《類股》中鋼盤價看漲先歇 鋼鐵股續上攻 10:342021/04/15 財經 1分鐘讀財經》友達爆：拿得到料 面板就賣得掉 08:252021/04/15 財經 《美股掃瞄》美股消息面：美庫存跌幅超預期 國際油價飆升近5％ 09:432021/04/15 財經 《商情》美元續疲 紐約期棉連2彈升 10:012021/04/15 財經 財經熱門新聞 限水供5停2到7月 經濟部：沒討論供4停3 - 財經 - 中央社 台股有泡沫快跑？ 謝金河看7家陸企數據 驚呼崩跌劇本 - 財經 菜市場名的福利！王品請吃龍蝦 怡君雅婷出運了 - 財經 台積電有機會往上噴？明法說1大亮點決定 - 財經 不靠台灣半導體？2大強國自產晶片代價驚呆了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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