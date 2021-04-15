日本AV界一名大陸籍女優陳美惠，因在拍片過程用東北腔對男優狂罵髒話，加上沒有剔除腋毛，過於奔放自然的風格讓她在華人圈迅速爆紅，沒想到日前她卻被踢爆已婚裝單身，還宣稱自己喜歡女生，不斷哭窮就是想坑騙粉絲的錢，對此，陳美惠也坦蕩蕩回應，「我直接要（錢）的」。

一名網友爆料，陳美惠一直對外宣稱單身，自己是同性戀，但其實早已結婚，「妳當然只喜歡女生，妳都結婚了還敢喜歡其他男性嗎？」且陳美惠總是說自己沒有片可以接，整天喊窮，但粉絲給她工作提議卻都被無視，甚至還跟其他粉絲抱怨自己被質問，讓網友相當傻眼。

還有男粉絲被陳美惠當工具人，為她撒錢、翻譯，好心給她工作建議，最後卻遭抹黑，網友更透露，陳美惠會幫女粉絲分級，斗內最多錢的2位女粉絲，被她歸類為「真正喜歡我的」，而其他人她根本不放在眼裡，「妳是有多物質，粉絲都是用金錢來衡量？」

陳美惠發文向粉絲道歉。(圖/翻攝自陳美惠IG)

還有粉絲直接貼出陳美惠要錢的對話紀錄，心灰意冷地痛批她好手好腳卻不工作，對此，陳美惠發文，承認向粉絲要錢是真的，但自己沒有騙錢，更坦言自己從事色情行業後，很難再去做普通工作，「看我這樣拍AV還是落到做乞丐」，她也向粉絲道歉，承諾會靠自己的能力賺錢，但沒有回應結婚相關的問題。

(中時新聞網)