雲端託管服務廠商伊雲谷數位科技（6689）近期營運傳出捷報，知名科技調查機構ChannelE2E日前公布「MSP 250: Public Cloud Edition for 2020」全球雲端託管服務商250強名單，伊雲谷排名第20，已是連續兩年保持全球總排名前二十名的亮眼成績，也是自2018年以來，連續三年在該榜單中的台灣廠商中排名第一。而在2020全球前百大公有雲MSP調查中，其他前20名上榜的公司則為全球IT服務商巨頭如Accenture、Rackspace，Cloudreach，Deloitte等全球知名雲端服務商。

其他在250內進榜的台灣廠商還有遠傳（排名第136名）、博弘雲端（排名第135名）、銓鍇國際（排名第150名）、上奇科技旗下昕奇雲端（排名第157名）。

隨雲端科技日新月異，推動各產業數位轉型進程，越來越多企業客戶重視雲端搬遷及雲端環境優化等管理工作，紛紛尋求託管服務供應商，確保自身雲端架構能兼顧成本、效能及安全性。

此外，根據市場研究機構Synergy Research Group調查數據顯示，2020年企業在雲端基礎設施服務上的支出，達到1,300億美元，顯示全球企業於雲端機署設施服務上的支出仍持續激增。自2019年起，全球雲端基礎設施服務市場出現爆炸性成長，至2020年，疫情更加速雲端市場成長，雲端服務的年均支出成長率高達52％。

而針對雲端高速發展的趨勢，2020全球前百大公有雲MSP調查，是由ChannelE2E整合第三方機構研調資訊而成，調查對象為於全球市場提供顧問諮詢、雲端搬遷、營運優化、成本控管等一系列公有雲加值服務的全球雲端託管服務供應商（managed IT services provider, MSP）。

伊雲谷為台灣唯一獲AWS技術諮詢與企業培訓核心級夥伴雙認證的公司，伊雲谷提供的是一站式雲端解決方案，不只以培訓品牌eCloudture進行雲端人才育成，亦協助導入AWS、SAP、Salesforce、Oracle、NI全產品線，更精熟於企業級應用搬遷上雲，結合大數據、AI解決方案、自動化維運平台Atlas，協助企業迅速部署雲端資源、優化效能並解決營運痛點。

根據ChannelE2E的調查指出，伊雲谷在全球保持領先的關鍵，乃是熟諳AWS雲端服務技術，並以上千家客戶的託管維運經驗及雲端培訓能量，來推動企業數位轉型進程，不只透過託管服務來解決客戶在IT維運上的成本及困擾，更將企業級應用搬遷上雲，結合大數據、人工智慧技術等加值應用，帶動企業「以新方法去經營商業模式」的轉型契機。

(工商 )