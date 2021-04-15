工業總會理事長王文淵15日直言，兩岸關係持續緊張，欠缺官方對話的管道，產業問題將無法獲得有效處理，也會拖累台灣產業競爭力，因此呼籲政府能夠有效改善兩岸關係，在疫情穩定下，放寬兩岸商務與技術人員往來的限制，恢復兩岸經貿往來的常態，為緩解兩岸關係踏出第一步。

工總15日召開會員大會並改選理監事，王文淵致詞時指出，目前台灣面對愈來愈嚴重的缺水問題，而依據水利署2020年8月公布的資料，台灣總水量一年有922億噸，可使用量為169.8億噸，其中農業用水佔71.6％、生活用水18.9％，而工業用水占9.5％，所以針對用水量的分配合理性，以及如何有效的推動節約用水，建請政府部門應深入研究及解決。

不過，王文淵緊接著指出，現階段我們更關心的是，兩岸關係持續緊張，欠缺官方對話的管道，產業問題將無法獲得有效處理，也會拖累台灣產業競爭力。

王文淵表示，尤其目前大陸是台灣最大出口市場，去年佔台灣對外出口總值的43.9％，因此期待政府能夠有效改善兩岸關係，在疫情穩定下，放?兩岸商務與技術人員往來的限制，恢復兩岸經貿往來的常態，為緩解兩岸關係踏出第一步。

(工商 )