台東警分局2021年1月在台東市區某家小吃部2樓包廂內查獲7名女子脫衣陪酒，並裸露私密部位取悅顧客，依違反社會秩序維護法移送台東地方法院裁定，但法官認為該小吃部包廂內，不算公共場所，裁定7人均免罰。

台東分局馬蘭派出所於今年1月20日晚間8點多，在台東市某家以越南女子擔任女侍店的小吃部2樓包廂內，查獲由何、詹、陳、阮、黎、張、阮姓等7名女子脫衣陪酒、裸露私密部位，以取悅顧客或換取小費，認為顯已妨害善良風俗，經持搜索票搜索，將7人均依違反社會秩序維護法第82條第1項第2款規定移送裁罰。

依據此法，於公共場所或公眾得出入之場所唱演或播放淫詞、穢劇或其他妨害善良風俗之技藝者，處3日以下拘留或幣1萬2000元以下罰鍰。然該法亦明文規定，所謂「公共場所」、「公眾得出入之場所」係指不特定人所得共見共聞之空間，若已有設置相當之隱密措施，即難認定為「公共場所」。

但法官認為，被移送的7人所為均在有房門阻隔之包廂內，包廂以外之其他顧客，並不能自由進出該包廂，該包廂當非屬於不特定人所得共見共聞之空間，與社會秩序維護法規定之「公共場所」、「公眾得出入之場所」要件不符。

對此，從警超過45年當地警官表示尊重，但仍會繼續查緝，不會讓社會秩序就此敗壞，他說，由於外籍女子到台灣需要生活不易，因此作風大膽、「玩得很開」，並強調警方應以合法程序消滅違法情事。

然而，基層員警坦言辛苦去追查的案子被判無罪，對於士氣有點打擊；更憂心引發蝴蝶效應，如果每家小吃部都效仿，關起門來就合法，以後店家打著不會犯法的名義誘拐婦女脫衣陪酒甚至賣淫，造成治安敗壞，該如何是好？

(中時 )