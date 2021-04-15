台灣去年發生台南馬籍女大生命案，近期又發生屏東假車禍真擄殺等社會案件，引發社會針對跟蹤騷擾防治修法關注。立院今日審查《糾纏行為防治法》草案，內政部回應，贊同跟騷犯罪化，將持續聽取各界意見，改善並周密社會安全保護網。

針對跟騷行為防治，包括藍委葉毓蘭、綠委江永昌、范雲、吳思瑤、林楚茵及時力黨團等跨黨派立委，皆擬具相關修法版本。

葉毓蘭版本，主要內容包括警察機關受理報案後應即開始調查，並於2個月內完成。調查期間，警察機關得核發警告命令，禁止行為人再為跟騷行為。

林楚茵、范雲及吳思瑤版本大致雷同，除主管機關應對跟騷防治政策推動、規劃、監督、執行外，教育主管機關也應推動跟騷防治教育、被害人就學權益、學校輔導諮商等等。

時力版本則授權警員若知情現行跟騷行為人，得及時勸阻或制止，必要時得使用強制力為之。

綠委林楚茵表示，近期發生的社會事件，讓人感到痛心，而受害人心理的創傷並不亞於外傷。自己的版本將擴大騷擾圈認定，避免加害人除了對受害人騷擾，還騷擾受害人親友。

針對立委提案版本，司法院回應，若由警察機關核發警告令，如未經行政機關先行處理即向法院聲請，法院難以負荷大量案件。

衛福部表示，法案一旦通過，相關被害人保護措施涉及各地政府服務量能，將再與地方政府洽商可行性。

內政部表示，贊同立委提案將跟騷犯罪化，如日本、丹麥等先進法治國家，即採行政禁令先行模式，若違反該禁令，亦屬犯罪行為，此點可供修法參考。

內政部建議，應聚焦性別暴力案件類，集中防處能量在發生率高、危險性高、恐懼性高及傷害性高的案類。

內政部指出，有關家庭暴力部分，應適用《家暴防治法》，倘若家庭暴力要適用《糾纏行為防治法》，恐徒耗資源，權責失衡，釀生保護破口。

內政部表示，跟騷行為人與被害人間可能沒有任何社會連結關係，行為態樣繁多，為釐清事實、保障雙方權益及避免濫告等情形，若要求要在72小時內做成處分決定，恐有疑義。

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(中時 )