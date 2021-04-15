2021第23屆台北電影節今（15）日宣布，影展大使由邱澤擔任，除了為台北電影節拍攝形象廣告，他也將出席7月10日的台北電影獎頒獎典禮擔任頒獎人。邱澤以《當男人戀愛時》晉升億萬票房男星，出道20年的他初次為影展代言，邱澤期望透過自己的影響力，讓更多想要拍電影的人進入產業。他也與觀眾相約今年夏天影展見，一起享受精采的電影作品。

邱澤與台北電影節結緣於2018年，他主演的劇情長片《誰先愛上他的》在影展舉行亞洲首映，更憑藉該片勇奪當年台北電影獎影帝寶座。邱澤憶及放映當晚與滿場觀眾一起欣賞自己主演的電影，感受場內每一個細微的反饋，無論是觀眾的笑聲、呼吸聲到影片結尾時傳來的啜泣，都讓他留下深刻的印象，也對台北電影節抱著一份親切感。因此去年接到影展邀約時便一口答應，能夠為電影產業貢獻心力，也讓他倍感榮幸。

邱澤坦言，獲頒台北電影獎最佳男主角獎之後，由於受到更多關注，有段時間非常嚴格地看待自己的表演，甚至變得有些綁手綁腳，後來體會到頭銜跟表演的當下完全無關，才慢慢捨棄掉壓力，純粹地投入演出。他說「不是帶著獎項去表演，而是你盡全力表演之後，你知道會有一份鼓勵在支撐著你。」無論是2018年《誰先愛上他的》、2019年《江湖無難事》、《第九分局》，到目前攻佔全台票房冠軍、話題爆棚的愛情電影《當男人戀愛時》，邱澤一次次展現出詮釋角色的幅度與層次，不但受到許多觀眾的肯定和喜愛，也讓他接演的每一部作品都格外受到矚目。

自2001年出道，邱澤從不將自己限縮在特定領域，出過唱片、演出電視偶像劇走紅，再由電視劇演員躍上大銀幕，至今正好20周年。在眾多身份之中，他自言每一個角色都是自己，而且是很真實的自己。在別具意義的今年，回到初次拿下影帝的台北電影節擔任影展大使，邱澤表示「希望盡自己小小的影響力，吸引更多喜愛電影、想要說故事的人投入這個產業，進而讓整個大環境變得更蓬勃。」他也邀請觀眾踴躍走進影展，透過電影體驗不同的人生，分享電影帶來的樂趣及感動。

接下影展大使任務的邱澤也將演出2021台北電影節形象廣告，由長片首作《怪胎》在台北電影節首映一鳴驚人，前後囊括富川奇幻影展亞洲電影奈派克奬、倫敦東亞影展最佳影片在內等許多國際奬項的廖明毅執導。兩人首度合作，將嘗試過往從未拍攝過的類型，打造一部讓大家印象深刻的影片，形象廣告將於5月4日首播。

2021第23屆台北電影節6月24日至7月10日在臺北市中山堂、光點華山電影館、信義威秀影城、剝皮寮歷史街區盛大舉行，精彩片單與活動即將陸續公布，招牌雙競賽國際新導演競賽、台北電影獎入圍名單將於5月14日揭曉，得獎名單分別於6月29日、7月10日公布，詳情請密切注意台北電影節官方網站、Instagram或FACEBOOK粉絲專頁。

(中時 )